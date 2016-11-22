﻿«أوبك» تؤجل مناقشة خفض إنتاجها النفطي وسط تردد العراق وإيران

فيينا/دبي – رويترز: تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مناقشة خفض إنتاج النفط بواقع أربعة إلى 4.5 في المئة لجميع أعضائها، ماعدا ليبيا ونيجيريا، الأسبوع المقبل، لكن نجاح الاتفاق يتوقف على موافقة العراق وإيران المستبعد تماما أن يمنحا دعمهما الكامل للاتفاق.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك ان اجتماع خبراء المنظمة في فيينا قرر أمس الثلاثاء تقديم توصية للاجتماع الوزاري الذي ينعقد الأسبوع المقبل بأن يناقش مقترحا جزائريا لخفض الإنتاج بهذه النسبة.

ومن شأن هذا الخفض أن يقلص إنتاج المنظمة بأكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز، استنادا إلى إنتاج المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول وباتجاه الحد الأقصى لتوقعات السوق.

لكن المصادر قالت أيضا ان ممثلي إيران والعراق وإندونيسيا أبدوا تحفظات بشأن مستوى مشاركتهم في الاتفاق، الذي سيكون أول اتفاق للمنظمة منذ 2008 على كبح الإنتاج.

وفي سبتمبر/أيلول اتفقت المنظمة على تقليص الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، في مسعى لدعم الأسعار مقارنة مع أحدث تقديرات لإنتاج أوبك عند 33.8 مليون برميل يوميا.

ويواجه اتفاق «أوبك» انتكاسات محتملة بسبب مطالبة العراق بإعفائه من أي قيود للإنتاج، وبسبب إيران التي تريد زيادة إمداداتها بعد تضرر إنتاجها جراء العقوبات.

وقال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بودابست أمس انه ينبغي لأوبك أن تسمح لبلاده بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود.

وطالبت إيران والعراق بشروط معينة للمشاركة في الاتفاق وفقا لما ذكرته مصادر غير مخولة بالحديث علنا نظرا لاجتماع الخبراء خلف الأبواب المغلقة.

وقالت المصادر ان السعودية وحلفاءها الخليجيين أشاروا إلى استعدادهم لخفض إنتاجهم بما يصل إلى مليون برميل يوميا.

وذكرت مصادر في «أوبك» أنه بموجب المقترح الجزائري فإن جميع الدول الأعضاء، ماعدا نيجيريا وليبيا، ستخفض إنتاجها النفطي بواقع أربعة إلى 4.5 في المئة عن تقديرات «أوبك لإنتاجهم» في أكتوبر، بهدف الوصول إلى الإنتاج الإجمالي المستهدف عند 32.5 مليون برميل يوميا.

وأشارت المصادر إلى أن هذا يعني أن السعودية وحدها قد تخفض إنتاجها بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

وتستند تقديرات «أوبك» لما يعرف باسم «المصادر الثانوية» والتي تقل عادة عن التقديرات التي تقدمها الدول الأعضاء للمنظمة مباشرة.

وتقول المصادر ان المطلوب من إيران بموجب المقترح الجزائري أن تخفض إنتاجها بواقع 4.5 في المئة من نحو أربعة ملايين برميل يوميا. لكن أحد المصادر قال إن طهران تشير إلى أنها ترغب في خفض إنتاجها من مستويات أعلى عند 4.1 مليون إلى 4.2 مليون برميل يوميا.

أما المطلوب من العراق فهو خفض إنتاجه بنحو 200 ألف برميل يوميا. ومازالت بغداد تبحث ما إذا كان عليها أن تخفض إنتاجها من مستويات تقديرات «أوبك» أم من تقديراتها الأعلى للإنتاج.

وقال أحد المصادر «85 في المئة من تخفيضات أوبك المقترحة من دول الخليج لكن إيران لاتزال غير مؤيدة لذلك.»

وقال مندوب كبير في الممنظمة ان روسيا غير العضو في المنظمة مازالت غير موافقة على خفض الإنتاج لكنها تؤيد التثبيت. وأضاف «سيجعل هذا من الصعب على أوبك وحدها أن تعيد التوازن إلى السوق وتدفع الأسعار للارتفاع».