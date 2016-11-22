﻿مانشستر سيتي يعلن إبتعاد كومباني أسابيع عدة للإصابة

مانشستر – الأناضول: أعلن مانشستر سيتي غياب المدافع البلجيكي فينسنت كومباني عن مباراة الفريق اليوم أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا. ووفقا لموقع النادي فإن «كومباني لن يكون بإمكانه المشاركة في مباراة الغد بسبب تجدد إصابته في الركبة، والتي قد يغيب على إثرها لفترة زمنية طويلة». وأضاف: «كومباني اضطر لعدم المشاركة في لقاء كريستال بالاس السبت الماضي في الدوري الإنكليزي ولن يتم الدفع به في ألمانيا». ولم يكشف عن عدد الأسابيع التي سيغيب على إثرها عن الملاعب.

بافوليتي يغيب عن جنوى في مواجهة يوفنتوس

روما – د ب أ: أعلن جنوى الإيطالي غياب المهاجم ليوناردو بافوليتي عن مباراة فريقه المرتقبة أمام يوفنتوس يوم الأحد المقبل بسبب الإصابة التي لحقت به في الركبة في الجولة الماضية. وأصيب بافوليتي (27 عاما) في أربطة الركبة اليسرى وتم استبداله بعد ساعة من المباراة التي خسرها فريقه 1/3 أمام لاتسيو الاحد الماضي. وينتظر أن يغيب أيضا عن مباريات فريقه في الدوري أمام كييفو وإنتر ميلان وفيورنتينا. وكان بافوليتي أفضل مهاجم إيطالي في الموسم الماضي حيث سجل 14 هدفا.

مشجعان يختبئان في مرحاض ملعب «أولد ترافورد» لمشاهدة مواجهة أرسنال

مانشستر – رويترز: اختبأ مشجعان لمانشستر يونايتد في مرحاض بملعب «أولد ترافورد» وقضيا ليلة الجمعة داخل الاستاد أملا في مشاهدة فريقهم أمام أرسنال بالدوري الانكليزي السبت الماضي. وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن قوات الأمن عثرت على المشجعين اللذين لم يكن بحوزتهما تذاكر قبل انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وتم تسليمهما للشرطة التي فضلت عدم اعتقالهما. وكان المشجعان قاما بجولة في الملعب قبل يوم من المباراة لكنهما اختبئا قبل انتهاء الجولة. وقال متحدث باسم مانشستر يونايتد إنه تم تفتيش كل الافراد الذين قاموا بهذه الجولة قبل دخول الاستاد ولم تكن هناك أي مخاطر أمنية. وأضاف: «تم تفتيش متعلقاتهما قبل دخول الاستاد ما يعني أن أفراد الأمن كانوا على ثقة من عدم تشكيلهما أي خطر.» وتابع: «نعلم جميعا ان المشجعين قد يفعلون أي شيء لمشاهدة مباراة على ملعب أولد ترافورد لكنهما ذهبا بعيدا جدا.» وألغيت مباراة في الدوري في مايو/ ايار الماضي بين يونايتد وبورنموث وتم اخلاء الملعب قبل انطلاق المواجهة بعد تحذير بوجود قنبلة. لكن الشيء الذي أثار كل هذه المخاوف اتضح انه قنبلة وهمية تركت في المكان بعد تدريبات أمنية.

الكاف يوقف 3 حكّام لأخطاء تحكيمية في تصفيات المونديال

القاهرة – الأناضول: قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إيقاف ثلاثة حكام لثلاثة أشهر بسبب أخطاء تحكيمية في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018. وأوضح الاتحاد، أنه أوقف الثنائي الكيني دافيس أموبني أوغنشي، وتيسفا جورجيس بيرهي، والغاني جوزيف لامبيتي. وجاءت عقوبة إيقاف أوغنشي بسبب الأخطأء التي وقع فيها خلال لقاء تونس وليبيا الذي انتهى بفوز الأول بهدف نظيف. بينما تم إيقاف مواطنه الحكم المساعد بيرهي الذي رفع الراية وتسبب في إلغاء هدف صحيح للمهاجم الليبي أنيس سيلتو في المباراة ذاتها. بينما أوقف لامبيتي بسبب ركلة الجزاء الوهمية التي احتسبها لجنوب إفريقيا على حساب نظيره السنغالي، والتي انتهت بفوز الأول 2/1.

رئيس الإتحاد المغربي: جاهزون لاستضافة مونديال 2026

الرباط – الأناضول: أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن بلاده جاهزة للتقدم بطلب استضافة كأس العالم 2026. وقال إن العام المقبل سيشهد الكشف عن ترشيحات احتضان مونديال 2026، مشددا على أن المغرب جاد في مسعاه لاحتضان المونديال، موضحا أن ذلك لن يتحقق ما لم تتم تهيئة التكتلات والعلاقات. وأضاف أن العام المقبل سيكون حاسما للكرة المغربية، مؤكدا أن الوقت حان ليستعيد المغرب موقعه الصحيح عالميا، وأن يهيئ نفسه لاستحقاقات مهمة للغاية. وأوضح أن حضور رئيس الاتحاد الإفريقي إلى المغرب، يدخل ضمن هذه الدائرة وأنه من المستحيل قبول المغرب بعيدا عن لعب دور مهم بالاتحاد.

إتحاد جدة السعودي يواجه أتلتيكو مدريد وديا

الرياض – د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي إقامة مباراة ودية أمام أتلتيكو مدريد الأسباني يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وتأتي المواجهة احتفالا بمرور 90 عاما على تأسيس النادي السعودي. وأشار عمر مسعود، نائب رئيس نادي الاتحاد، إلى تصميم شعار خاص بالاحتفالية، مؤكدا أن الشعار سيكون موجودا على قمصان الفريق طوال الموسم إلى جانب الشعار الرسمي للنادي. يشار إلى أن نادي الخليج وافق على تأجيل لقائه مع الاتحاد، الذي كان من المقرر إقامته يوم 30 ديسمبر بالدوري السعودي.