﻿عالم التنس: نيشيكوري يسعى الى حصد الألقاب الكبرى بعد موسمه الناجح

طوكيو – رويترز: يسعى الياباني كي نيشيكوري المصنف الخامس عالميا للفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى في 2017 بعد موسم فاز فيه بلقب ضمن بطولات لاعبي التنس المحترفين وبميدالية أولمبية فضلا عن تحقيق 58 فوزا في أعلى سجل انتصارات بموسم واحد في مسيرته.

وقال وصيف بطل امريكا المفتوحة 2014: «حققت هذا العام أكبر عدد من الانتصارات ولكن المهم هو ما يمكنني الفوز به في البطولات الكبرى… على مستوى النتائج كانت هذه أفضل سنواتي. لعبت بصورة جيدة أمام أول عشرة مصنفين وتغلبت على لاعبين مثل نادال وموراي الذي لم أتمكن من هزيمته في السابق.» وأضاف: «أرتكب أخطاء أقل بمرور الوقت. يحدوني الأمل في أن أواصل التطور بصورة تدريجية.» واستهل نيشيكوري الموسم بالوصول إلى دور الثمانية ببطولة استراليا قبل أن يفوز بلقبه الوحيد هذا الموسم في بطولة ممفيس. وتراجع مستواه بعض الشيء ليخرج من الدور الرابع في بطولتي فرنسا وويمبلدون قبل أن يستعيد تألقه ليفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو ويصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة امريكا حيث خسر أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي مضى في طريقه لحصد اللقب. قبل أن ينهي موسمه بالخسارة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي بالبطولة الختامية يوم السبت الماضي في لندن. ويأمل نيشيكوري البالغ 26 عاما التقدم للتصنيف الثالث عالميا والذي لم يسبق له الوصول اليه حيث كان أفضل تصنيف له المركز الرابع.