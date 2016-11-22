﻿كليبرز يواصل تألقه بالفوز على رابتورز

لوس أنجليس – د ب أ: عزز لوس أنجليس كليبرز أفضل بداية يحققها في موسم ب للمحترفين بعدما تغلب على ضيفه تورونتو رابتورز 123/115، ليكون الانتصار رقم 13 له مقابل هزيمتين هذا الموسم.

وتألق عدة لاعبين في كليبرز كان أبرزهم بليك غريفن الذي سجل 26 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، كما أضاف كريس بول 26 نقطة أخرى و12 تمريرة حاسمة. وبعد 24 ساعة من الهزيمة التي مني بها تورونتو رابتورز أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز، واجه الفريق مهمة صعبة أمام كليبرز الذي يقدم أفضل انطلاقة في سجل مشاركاته بالدوري، ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي. وكان ديمار ديروزان أبرز عناصر رابتورز خلال المباراة، حيث سجل 25 نقطة وسبع تمريرات حاسمة كما سجل زميله كايل لاوري 27 نقطة. وتغلب غولدن ستيت واريورز على مضيفه إنديانا بيسرز 120/83 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ميامي هيت 101/94 وواشنطن ويزاردز على فينيكس صنز 106/101 وممفيس غريزليز على مضيفه تشارلوت هورنيتس 105/90 . كذلك فاز هيوستن روكتس على مضيفه ديترويت بيستونز 99/96 وبوسطن سيلتكس على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 99/93 وميلواكي بكس على أورلاندو ماجيك 93/89 وسان أنطونيو سبيرز على دالاس مافريكس 96/91.