﻿«الفيفا» يكشف قائمة تضم عشرة أهداف مرشحة لجائزة «بوشكاش»!

زيوريخ – د ب أ: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة تضم عشرة أهداف مرشحة للفوز بجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في عام 2016.

وتضم القائمة هدف ماريو جاسبر لاعب منتخب إسبانيا خلال المباراة الودية أمام إنكلترا، والتي انتهت بفوز الماتادور 2/صفر في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وهدف الجنوب افريقي هلومفو كيكانا في شباك الكاميرون في التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2018 في 26 اذار/ مارس 2016. وهدف ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين في شباك أمريكا في المربع الذهبي لكوبا أمريكا في 21 حزيران/ يونيو 2016. وهدف البرازيلي نيمار لبرشلونة امام فياريال يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في الدوري الإسباني. وهدف الأسباني ساؤول نيغيز لأتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونيخ في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا يوم 27 نيسان/ ابريل 2016. وهدف الويلزي هال روبنسون كانو في شباك بلجيكا في المربع الذهبي ليورو 2016 في الأول من تموز/ يوليو 2016. وهدف الفنزويلية دانيوسكا رودريغز في شباك كولومبيا في بطولة أمريكا الجنوبية للسيدات تحت 17 عاما يوم 14 آذار/ مارس 2016. وهدف الفنلندي سيمون سكراب لفريقه غلفي ضد أتفيدابيرغ ضمن الدوري السويدي يوم 31 تشرين الأول/ اكتوبر 2015. وهدف الماليزي محمد فايز صبري في لقاء بينانغ ضد بهانغ في الدوري الماليزي في 16 فبراير 2016. وهدف البرازيلي مارلون لكورينثيانز أمام كوبريسال في كأس ليبرتادوريس 21 ابريل 2016. ويُغلق باب التصويت أمام الجماهير في الثاني من كانون الأول /ديسمبر المقبل حيث سيتم الكشف عن الأهداف الثلاثة التي حصلت على أعلى نسبة من الأصوات، وبعدها مباشرة تبدأ مرحلة جديدة من التصويت لاختيار الأجمل بين الأهداف الثلاثة. وسيتم الإعلان عن الفائز ضمن حفل الفيفا لتوزيع جوائز في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2017 في مدينة زيوريخ السويسرية. وتم إصدار جائزة «بوشكاش» للمرة الأولى في عام 2009 تكريما لاسطورة المنتخب المجري فرينيك بوشكاش الذي لمع نجمه في الخمسينات.