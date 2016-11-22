﻿فورمولا ـ 1: روزبرغ يؤكد تعامله مع سباق أبوظبي مثل أي سباق آخر في بطولة العالم!

برلين – د ب أ: أكد الألماني نيكو روزبرغ سائق فريق مرسيدس أنه سيتعامل مع سباق أبوظبي «مثل أي سباق آخر» في بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات فورمولا-1 هذا الموسم.

ويقترب روزبرغ بشدة من حسم لقب البطولة ليكون الأول له في تاريخ فورمولا-1 لكنه يحتاج إلى إنهاء سباق أبوظبي يوم الأحد المقبل على منصة التتويج باحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى، ليتوج باللقب بغض النظر عن النتيجة التي يحققها منافسه البريطاني لويس هاميلتون زميله بالفريق. وكان روزبرغ فاز بسباق أبوظبي الموسم الماضي فيما توج زميله هاميلتون بلقب البطولة. وقال روزبرغ: «سأبذل قصارى جهدي لإنهاء الموسم بانتصار… يجب أن أتعامل مع السباق مثل أي سباق آخر». وما زال الأمل قائما لدى هاميلتون للفوز بلقب البطولة للموسم الثالث على التوالي والرابع في مسيرته، بعدما فاز بآخر ثلاث سباقات أقيمت في بطولة العالم الحالية، وكان أحدثها في البرازيل حيث توج خلاله باللقب الأول له في تاريخ السباق البرازيلي. وقال هاميلتون: «لم يكن موسما رائعا وواجهت أمورا غريبة غير ممكنة… لكنني لم ولن أيأس. لا تعلم أبدا ما يمكن أن يحدث». ويتصدر روزبرغ الترتيب العام بفارق 12 نقطة أمام هاميلتون، ما يجعله بحاجة إلى إنهاء سباق أبوظبي في أحد المراكز الثلاثة الأولى ليتوج بلقب البطولة بغض النظر عن النتيجة التي يحققها هاميلتون. وللمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات، انحصر الصراع بين سائقي مرسيدس على اللقب العالمي خلال السباق الأخير بالموسم، علما أن الموسم الحالي هو الأطول في تاريخ بطولات العالم حيث بلغ عدد السباقات فيه 21 سباقا. وقال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس إن مهمة الفريق الأخيرة في الموسم الحالي هي تمهيد الطريق أمام روزبرغ وهاميلتون للتنافس حتى النهاية. وأوضح: «كل منهما قدم موسما استثنائيا وكل منهما يستحق التتويج باللقب».