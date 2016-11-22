الكنيست يصوّت على مشروع “الآذان” الأسبوع المقبل





القدس- الأناضول- قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الحكومة الإسرائيلية اتفقت على أن يقتصر حظر استخدام مكبرات الصوت في الآذان، ما بين الساعة الحادية عشر مساء (20 تغ)، وحتى السابعة صباحا (4 تغ)، أي أنه يشمل آذان الفجر فقط.

وأشارت الإذاعة إلى أنه سيتم التصويت على مشروع قانون الآذان في الكنيست الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم بعينه.

ووفق الإذاعة، فقد سحب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب لتسمان تحفظه على مشروع قانون الآذان الذي أعلنه سابقاً خشية استخدامه ضد الشعائر الدينية اليهودية.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية صادقت، في 13 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون يفرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الآذان.

ولكن تحفظ وزير الصحة وزعيم حزب “يهودوت هتوراه” يعقوب لتسمان، على مشروع القانون، تخوفا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، حال دون تقديمه للتصويت عليه حتى اليوم، فيما لقي القرار إدانات عربية وإسلامية واسعة.