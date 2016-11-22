﻿إقالة كلينسمان من تدريب المنتخب الأمريكي

واشنطن – رويترز: أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إقالة يورغن كلينسمان من تدريب المنتخب في أعقاب خسارتين متتاليتين خلال مشوار الفريق بتصفيات كأس العالم.

وكان عقد كلينسمان يمتد حتى 2018، إلا ان مستقبله مع الفريق بات محل شك عقب خسارتين، وهو ما ترك آمال أمريكا في التأهل لمونديال 2018 في مواجهة خطر محدق. ولم يتم تحديد اسم خليفة كلينسمان إلا ان تقارير رجحت بروس ارينا مدرب لوس انجليس غالاكسي، والذي تولى تدريب المنتخب بين 1998 و2006. وتولى المدرب السابق لمنتخب لألمانيا والمهاجم الفائز بكأس العالم، تدريب المنتخب الأمريكي منذ 2011 عندما حل بديلا لبوب برادلي وكان من المفترض ان يشرف على تغييرات هيكلية. وبينما حفلت مسيرة كلينسمان (52 عاما) مع الفريق الأمريكي ببعض النقاط المضيئة فانه تعرض دوما للانتقاد بسبب عيوب خططية، بينما رجحت تقارير ان اللاعبين لم يعودوا يكترثون به وانه فشل في الترويج لطريقته ونظامه بشكل كامل. ويمكن للولايات المتحدة ان تتأهل لمونديال روسيا، الا ان الخسارة المفاجئة أمام كوستاريكا 4-صفر والتي جاءت في أعقاب الهزيمة 2-1 من المكسيك دفعت الفريق للمركز الأخير بمجموعة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف). وفي حال مواصلتها للمشوار وحصولها على مكان ضمن الثلاثة التي تمنح أصحابها حق التأهل مباشرة، سيكون المنتخب الأمريكي أول فريق في تاريخ الكونكاكاف يتأهل عقب خسارته أول مباراتين. وستكون المواجهة المقبلة أمام هندوراس في 17 مارس/ اذار المقبل، ما يعني ان أمام من سيخلف كلينسمان بعض الوقت للاستفادة من البرنامج الموضوع وتقييم اللاعبين. وذكرت تقارير ان ارينا، الذي فاز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات كمدرب لغالاكسي إضافة للقبين مع دي سي يونايتد، دخل في مفاوضات لتولي المنصب وان الإعلان قد يأتي اليوم. وخلال فترة توليه تدريب المنتخب الأمريكي قاد ارينا تشكيلته نحو بلوغ دور الثمانية في كأس العالم 2002 وهي أفضل نتيجة تحققها أمريكا في البطولة منذ 1930. وقال سولين غولاتي رئيس الاتحاد: «بينما لا زلنا على ثقة في أننا نملك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين بوسعهم مساعدتنا على التأهل لروسيا 2018 فان شكل ونمو الفريق حتى النقطة التي وصلنا إليها يجعلنا على قناعة بأننا نحتاج للذهاب في اتجاه مختلف. مع خوضنا للمباراة المقبلة بالتصفيات في أواخر مارس فان لدينا عدة أشهر لاستعادة المجموعة لتركيزها وتحديد أفضل السبل للمضي قدما لضمان رحلة ناجحة تنتهي بتأهلنا لنهائيات كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي».