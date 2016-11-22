﻿السويد تكرم إبراهيموفيتش بالكرة الذهبية للمرة الـ11وتهديه تمثالاً!

ستوكهولم – د ب أ: توج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالكرة الذهبية رقم 11 في مسيرته خلال المهرجان السنوي للكرة السويدية، نظير ما قدمه من «جهود على أعلى مستوى».

وأشادت لجنة التحكيم بالدور «الحاسم» الذي لعبه إبراهيموفيتش في الفوز على الدنمارك بالملحق الفاصل، والذي حسم تأهل السويد لنهائيات «يورو 2016»، وكذلك دوره في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب مستواه في الوقت الحالي مع مانشستر يونايتد. وذكرت اللجنة: «تمنح الكرة الذهبية رقم 11 تقديرا لمسيرة احترافية غير مسبوقة.» وقال إبراهيموفيتش (35 عاما) مازحا، في إشارة إلى الكرات الذهبية الـ11: «الآن لدي فريق كامل… إنه شعور خيالي.» وخلال المهرجان، أزيح الستار أيضا عن تمثال إبراهيموفيتش الذي سيثبت في العام المقبل خارج الاستاد الوطني. وكان إبراهيموفيتش اعتلى صدارة قائمة أبرز هدافي السويد في عام 2014، واعتزل اللعب الدولي بنهاية مشوار بلاده بكأس الأمم الأوروبية الصيف الماضي، بعدما شارك في 116 مباراة مع المنتخب سجل خلالها 62 هدفا. وتسلم إبراهيموفيتش نسخة مصغرة من التمثال، كما تم اختياره لجائزة أفضل مهاجم في العام. كذلك توجت هيدفيغ ليندال حارسة السيدات بنادي تشلسي الإنكليزي، للمرة الثانية بالكرة الماسية، التي تمنح لأفضل لاعبة. كذلك توجت ليندال (34 عاما) بلقب أفضل حارسة مرمى خلال العام. وأرجعت لجنة التحكيم اختيار ليندال إلى الدور البارز الذي لعبته مع المنتخب السويدي في أولمبياد ريو 2016، حيث توج منتخب سيدات السويد بالميدالية الفضية بعدما خسر أمام نظيره الألماني 1/2 في النهائي الذي تأهل إليه بعد الفوز أمام أمريكا والبرازيل بركلات الترجيح.