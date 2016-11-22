﻿رانييري: هدفنا ثمن نهائي «التشامبيونز» ثم التفكير في «البريميرليغ»!

ليستر – الأناضول: قال الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب ليستر الإنكليزي، إن هدفه في الوقت الحالي الفوز على كلوب بروج البلجيكي والتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح رانييري: «هدفنا الآن محاولة الفوز، ثم العودة للدوري الإنكليزي ومحاولة تحسين مركزنا». وأضاف أن «التأهل لثمن النهائي إنجاز هائل لفريقنا، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك فيها ليستر في دوري الأبطال». وتابع: «أنا سعيد جدا بروح اللاعبين وتماسك المجموعة لكنني لست سعيدا بالنتائج». وبشأن تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي، واحتمالية هبوطه للدرجة الأولى، قال رانييري: «من المبكر جدا الحديث عن صراع الهبوط، لكن بكل تأكيد يجب أن ننظر خلفنا ماذا يحدث، ونحن نعمل بجدية كبيرة طوال الأسبوع، ويجب أن يتحسن مستوانا في الفترة المقبلة».