﻿نابولي يأمل بالنهوض من كبوته ويتطلع إلى حسم التأهل إلى دور الستة عشر اليوم

روما – د ب أ: يتطلع نابولي الإيطالي إلى أن ينحي تخبطه خلال الفترة الأخيرة جانبا ويقدم قصارى جهده خلال المباراة المقررة أمام دينامو كييف الأوكراني اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أملا في النهوض من كبوته بحسم التأهل إلى دور الستة عشر.

وبات تحقيق هدف التأهل معقدا رغم الانطلاقة الجيدة لنابولي في المجموعة الثانية، حيث حقق الفوز في أولى مباراتين أمام دينامو كييف وبنفيكا البرتغالي لكنه لم يحصد سوى نقطة واحدة خلال مباراتيه التاليتين أمام بشكتاش التركي. ويتصدر نابولي المجموعة بسبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام بنفيكا ونقطة واحدة أمام بشكتاش الثالث بينما يتذيل دينامو كييف برصيد نقطة واحدة. وبات نابولي بحاجة إلى الفوز في مباراة اليوم والانتظار على أمل فوز بنفيكا على بشكتاش ليحسم تأهل المتصدرين الحاليين بغض النظر عن نتائج الجولة السادسة الأخيرة. وبدأ نابولي الموسم الحالي ببذل كل جهد لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، بعد أن حقق رقما قياسيا في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي بتسجيل 36 هدفا. وانضم البولندي الدولي أركاديوز ميليك (22 عاما) إلى نابولي من أياكس الهولندي، وأظهر في البداية قدرة جيدة على حل المشاكل الهجومية للفريق، من خلال تسجيل ثنائية قاد بها الفريق للفوز على مضيفه دينامو كييف 2/1 في مباراته الأولى بدوري الأبطال إلى جانب تسجيل أربعة أهداف خلال سبع مباريات محلية، لكن اللاعب تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الركبة في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب البولندي على نظيره الدنماركي 3/2 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018، ليبتعد عن الملاعب حتى كانون الثاني/ يناير المقبل على الأرجح. وقال المهاجم البولندي: «هذه أول إصابة لي من هذا النوع. أحاول العمل بجدية. بدأت الركض من جديد ولكنني لا أستطيع حسم موعد عودتي. دائما يكون من الخطأ إعلان مواعيد محددة في مثل هذه الحالة. أتمنى العودة في أقرب وقت ممكن، أتمنى أن تكون في أوائل العام المقبل.» وتأمل جماهير نابولي أن يستعيد اللاعب لياقته بحلول شباط/ فبراير كما تتطلع إلى الصعود لدور الستة عشر الذي وصل إليه نابولي مرة واحدة خلال آخر خمسة مواسم. وكان مشوار نابولي انتهى في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية عام 2014 ولم يتمكن من تجاوز الدور التمهيدي في العام التالي. وفي 2015، وصل نابولي إلى الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي التي شهدت تخطيه دور المجموعات أربع مرات خلال ست مشاركات. ويتلخص الشعور السائد بين جماهير نابولي في أن ناديهم لديه فريق جيد لكن لا يزال يفتقد إلى العنصر اللازم لتواجده في إطار المنافسة مع الكبار.