﻿ترامب سيرث برنامج طائرات الدرون… فهل سيضاعف استخدامه لسحق «تنظيم الدولة» ومحو القراصنة الصوماليين عن وجه الأرض؟

لندن- «القدس العربي»: من إبراهيم درويش: في مقال مشترك لكل من ويليام كوهين وغاري هارت أشارا في بدايته إلى مذكرات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق دين أشيسون «حضر الصياغة» والذي قدم فيه حديثاً عن أهمية واستمرارية التحالفات العابرة للأطلنطي والتي قامت على القيم المشتركة والأحكام الحكيمة لحماية المصالح الأمريكية وإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وأدت لبناء مؤسسات دولية ووسعت الفرص الاقتصادية والتي نفعت الولايات المتحدة.

وتساءل الباحثان عن أثر التحولات التي شهدها العالم في الأشهر الماضية من البريكسيت – خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة باعتبارهما تطورين يهددان بتقويض كل ما حققه كل من هاري ترومان وجورج مارشال وأشيسون ودوايت أيزنهاور ونظرائهم في أوروبا وآسيا خلال السبعين عاماً الماضية.

بناء الناتو

ويكشف كتاب أشيسون عن الكفاح والمفاوضات المكثفة التي قادت إلى إنشاء منظمة حلف الشمال الأطلنطي. الذي أصبح الأساس الذي قام عليه الاتحاد الأوروبي وأدى إلى اتفاق بريتون وودز الذي عمل على استقرار العملات وخطة مارشال التي انقذت معظم أوروبا من الاستبداد وأسهمت في الجهود الدولية للتفاهم حول انتشار الأسلحة النووية وأدت لولادة «عقيدة ترومان» التي أوقفت انتشار الشيوعية.

وقادت هذه التطورات مجموعة الى حرية حركة الناس والبضائع والعملة المشتركة وحلف ناتو مستقر. ومع أن المؤسسات التي ظهرت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية لم تكن تامة وبحاجة للإصلاح كي تكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة إلا انها أدت لانتعاش الملايين وخلقت استقراراً لدول أوروبا.

وكل هذا يمثل أساساً لنظام عالمي ليس لأوروبا فقط ولكن لآسيا الذي استمر وبتعرجات مختلفة حتى عام 2016. ويقول الكاتبان إن البريكسيت والانتخابات الأمريكية كشفا عن أن عدداً من المواطنين كانوا خارج هذا التاريخ. ولو أخذنا ما يقوله ترامب ولاحقناه بناء على تصريحاته فهو يقترح اليوم التخلي عن هذه المؤسسات ومساءلة دورها بدون تفكير أو حتى خطط بديلة غير العودة لفكرة «أمريكا القلعة».

وترامب وإن كان محقاً في مساءلته لحيوية هذه المؤسسات خاصة الناتو التي لم تدفع الدول الأعضاء حصتها من المالية إلا أنه يفتح الباب أمام تفوق روسيا ويحرم الدول من الحماية حالة تعرضت لهجوم. ويدعو ترامب للخروج من معاهدة شمال أمريكا للتجارة الحرة (نافتا) والتي وقعت عام 1994 ووافق عليها الكونغرس. ويرى الكاتبان أن ترامب يمنح تشجيعاً للجماعات اليمينية والكارهة للأجانب والتي تريد بناء جدران تمنع دخول المهاجرين مثل الجدار الذي يقترح بناءه على الحدود مع المكسيك.

ولدى ترامب موقف رافض من اتفاقية باريس للمناخ التي اتفقت عليها الأطراف الدولية عام 2015 ويريد إلغاء خطة العمل من أجل المناخ التي توصلت إليها إدارة أوباما. فتحرك فردي من أمريكا لنسخ الاتفاقية التي وقعت عليها كل دول العالم سيكون بمثابة ضربة لسمعتها ومصداقيتها وسيعرقل خطة العالم لتخفيف الانبعاثات الكربونية الضرورية لوقف الانحباس الحراري. ويقولان إن مواجهة الانحباس الحراري لا ينحصر فقط بـ «القوة اللينة» بل بالنزاعات الدولية التي يرى القادة العسكريون انها كانت عاملاً مهماً في الأمن وموجات المهاجرين.

ويشير الكاتبان الى أن الولايات المتحدة منخرطة في نقاش حول أشكال الحكم العالمية وحقوق الإنسان وحماية التجارة الحرة وحل المشاكل بدون اللجوء للقوة. وهذه أمور تهم الولايات المتحدة خاصة من صوتوا لصالح ترامب. وهم بحاجة للتنافس العالمي في سوق العمل رغم الدعوات للانعزال.

دبلوماسية خلاقة

ومن هنا، فقد رأى الرؤساء الأمريكيون من ترومان وأيزنهاور أن إنشاء أقوى جيش في العالم ضرورة لدعم دبلوماسية خلاقة ووضع أمريكا في موقع لقيادة العالم خلال السبعين عاماً الماضية. والسؤال هل يقوم ترامب بالتخلي عن المسؤولية لموسكو وبكين وطهران؟

ويشير الكاتبان إلى أن القوى العسكرية والأساطيل التي تتمركز في أنحاء مختلفة من العالم تسهم في الاستقرار. ولن تستفيد الولايات المتحدة عندما تقوم الدولة بمفردها ببناء أمنها مستقلة بما في ذلك إنتاج السلاح النووي كما هو الحال مع كوريا الشمالية.

كما يعبر الكاتبان عن دهشتهما من أن معظم النقاش في أثناء الحملة الانتخابية تركز على القضايا المحلية التي ستتغير بانتخابه. ولكن على خبراء السياسة الخارجية وضع انتصاره والتصويت للخروج من الاتحاد الاوروبي في سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويختم الكاتبان بالقول إن قادة حكماء مثل ترومان وأيزنهاور وأشيسون ومارشال «أقاموا معبداً تنتعش فيه الحرية وتزدهر الاقتصاديات. وقد يكون التصميم الداخلي له بحاجة لتعمير من جديد ويجب على ترامب أن لا يمزق أعمدته ويتركه ينهار». ولا تقتصر سياسات ترامب المتوقعة على إعادة النظر بالمعاهدات الدولية ولكن بتحالفات الولايات المتحدة التقليدية الأخرى في الشرق الأوسط.

وحتى الآن تحدث ترامب عن سياسات من أجل المصلحة الأمريكية وأكد على إشكالية مكافحة الإرهاب حيث تطرح التشكيلة المتوقعة لإدارته رموزاً تتنمي كلها لليمين من مستشاره للأمن القومي المتوقع الجنرال المتقاعد مايكل فلين، والمرشح للمخابرات مايك بومبيو والسناتور جيف سيشونز لوزارة العدل.

مواجهة الإرهاب

واختيارات كهذه هي عودة لمناخ ما بعد الحرب الدولية على الإرهاب. وقد يدعم هؤلاء العودة للتعذيب وأسلوب الإيهام بالغرق الذي تصفه الولايات المتحدة اليوم بالتعذيب بالإضافة لتوسيع الاعتقال في معسكر غوانتانامو وزيادة الرقابة الإلكترونية. وترى صحيفة «فايننشال تايمز» أن محاولات المسؤولين توسيع سلطات الرئيس في الحرب على الإرهاب ستواجه العديد من العراقيل. وستواجه الإدارة الجديدة قوانين جديد وسوابق قانونية ستحد من استخدام الأساليب التي استخدمت في فترة الرئيس جورج دبليو بوش. ومع ذلك، فلن يجد الرئيس المنتخب أية مقاومة للأسلوب الذي اتقنت إدارة أوباما استخدامه ألا وهو الطائرات الموجهة «الدرون» لملاحقة المتشددين من القاعدة وتنظيم الدولة.

وأشارت الصحيفة لما قاله فلين في كتابه «حقل القتال»، «لقد شنت الحرب ضدنا، ولم يسمح لنا بوصف أعدائنا بالطريقة المناسبة: إنهم الراديكاليون الإسلاميون».

ولا يستبعد قيام الجمهوريين بإحياء التكنيك «الإيهام بالغرق» الذي استخدمته سي آي إيه في مرحلة ما بعد 11/9 إلا أن إدارة ترامب ستواجه بقوانين يمنع استخدامه والتي قامت على سلسلة من التشريعات المعادية للإرهاب ودعمها السناتور الجمهوري جون ماكين. ووعد الأخير بمواجهة ترامب لو حاولت تغيير القوانين «لا يهمني ما يريد عمله رئيس الولايات المتحدة أو ما يريد فعله أي شخص، فلن نستخدم الإيهام بالغرق ولن نستخدم التعذيب».

ومن القضايا التي ستتحول لساحة صراع هو مصير معسكر غوانتانامو والذي وعد ترامب بملئه بالناس الأشرار، فيما وصفه بومبيو بأنه «منجم ذهب للحصول على معلومات حول الراديكالية الإسلامية». أما سيشينز فقد زعم أن محاولات أوباما غير الناجحة لإغلاق المعتقل تعبر عن «رؤية ساذجة وهي أن تلطيف صورة أمريكا ستؤدي لتطليف أعدائنا».

وقد يقوم ترامب بإلغاء القرار التنفيذي لأوباما القاضي بإغلاق المعتقل وزيادة عدد السجناء فيه إلا أنه سيواجه سلسلة من قرارات المحكمة ومراجعة حالات المعتقلين وتطبيق مواثيق جنيف. وربما حاول ترامب تغيير القوانين المتعلقة بمرحلة ما بعد إدوارد سنودين ووقف الرقابة على الهواتف. فقد قال سيشنز أن الولايات المتحدة «كانت جبانة» في استخدام قدراتها الرقابية أما بومبيو فقد طالب بإعدام سنودن. ولكن القيود التي وضعت على مراقبة الهواتف وجمع المعلومات من فواتير ملايين الأمريكيين تظل جزءا من التشريعات التي وافق عليها الحزبين في الكونغرس العام الماضي ولا يمكن والحالة هذه إلغاؤها بسهولة. وعبر جاستين أماش، النائب الجمهوري في الكونغرس إنه يخشى من ترشيح سيشنز لأنه من مؤيدي الرقابة الجماعية على الأمريكيين الملتزمين بالقانون.

حرب الدرون

وعندما سيتولي ترامب المنصب في كانون الثاني (يناير) فالمجال الذي لن يواجه فيه اعتراضات هو استخدام برنامج الدرون. ورغم محاولة أوباما وضع قيود على استخدامه إلا «في ظروف غير عادية» ويجب أن يكون الهدف مؤكداً ويتم تنفيذه بدون قتل مدنيين. ولكن نقاد السياسة هذه يقولون إن أوباما منع أي دور للكونغرس أو المحاكم في الرقابة على برنامج الدرون حيث ظلت إدارته منحصرة في البيت الأبيض. ويقول جميل جعفر، من جامعة كولومبيا في نيويورك إن إدارة أوباما «طبعت القتل بدون محاكمة وستسلم هذه السلطات للإدارة المقبلة والتي تعتبر واسعة جداً».

سجل قتل

وبحسب تقرير لصحيفة «إندبندنت» فقد قتل البرنامج 4.666 منهم 745 مدنياً. ويقول الخبراء إن ترامب يمكنه استخدام هذه السلطة لتحقيق ما وعد به في الحملة «لسحق تنظيم الدولة» و «مسح القراصنة الصوماليين عن وجه البسيطة»، بشكل يزيد من القتلى المدنيين أو القتلى «بغير القصد».

وبحسب تقديرات قدمها «مكتب التحقيق الصحافي» في لندن فقد أصدر أوباما 541 أمراً للسي آي إيه كي تضرب إسلاميين في باكستان واليمن والصومال خلال فترة الثماني سنوات الماضية. وقد تفوق عشرة أضعاف على فترة حكم جورج بوش. ويرى المكتب أن الغارات قتلت ما بين 2.906- 4.666 من بينهم 325 مدنياً مع أن الرقم قد يكون أعلى ويصل إلى 745 شخصاً. ومعظم من قتلوا كانوا ناشطين في تنظيم القاعدة أو حركة الشباب الصومالية أو جماعات إسلامية متشددة أخرى. وتم شن كل الهجمات في مسارح لم تعلن فيها أمريكا الحرب رسمياً. وفي تقدير آخر «لإيروورز» وهو مشروع أخر للتحقيق الصحافي مقره بريطانيا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شنت 900 هجوم منذ عام 2014 في كل من سوريا والعراق. وبحسب كريس وودز، مدير «إيروورز» الذي كان صحافيا في «بي بي سي» وساعد في إنشاء مكتب التحقيق الصحافي إن هناك «قلقا حقيقيا» حول ترامب. وقال إن فشل أوباما يكمن في عدم إرساء قواعد حول كيفية استخدام الدرون لخلفه. وأضاف أن التاريخ السابق يظهر ان التصريحات التي تطلق في الحملات الانتخابية تعتبر دليلاً عن توجهات المستقبل. وقال إن أوباما حذر في أثناء حملته الانتخابية عام 2008 بأنه سيصعد من حرب الدرون «وذكر هذا 30 مرة وأنه سينقل الحرب للقاعدة في باكستان» و «لهذا السبب نشعر بالقلق من ترامب. فما عليك إلا أن تصغي لما قاله. فقد قال إنه ربما استهدف عائلات القيادات البارزة لتنظيم الدولة، وهي بمثابة جريمة حرب». وقال إن سي آي إيه والبنتاغون يقولان للغرب ومنذ سنين أنه يمكن شن حروب بدون قتل مدنيين – وهذا ليس صحيحاً» ولا يتمتع ترامب بتجربة العارف وأعتقد أنه يأخذ الأمور على عواهنها».

وربما فكر عندما يستمع أن القنابل لا تقتل المدنيين، أنه يمكن ضرب المدن بدون ضرر جانبي».

وتظل الطريقة التي سيشن فيها ترامب حرب «الدرون» في المستقبل غير واضحة. ولاحظ جاك سيرل المراسل لمكتب التحقيقات الصحافية والذي قضى خمسة أعوام يدرس الغارات التي شنتها سي آي إيه من فترة بوش إلى فترة أوباما. وهذا يعود لأن الرئيس الحالي فضل الدرون على سياسة سلفه بوش وهي «وضع القوات على الأرض» ولأن طبيعة الحرب قد تغيرت في هذه الدول. وأضاف سيرل «في اليمن لم يشن بوش سوى هجوم واحد أما أوباما فقد شن 130 هجوماً، وهذا نابع من نمو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية التي برزت عام 2009». كما أن حجم الاستخدام في عهد أوباما عائد لتركيزه على الساحة الأفغانية «فقد استخدم المقاتلون المناطق القبلية كقاعدة عمليات للتسلح والاستراحة».

إمبراطورية الرئيس

ومن هنا فسياسة الدرون هي جزء من السياسات التي ستواجه إدارة ترامب حالة استلم السلطة. وهي جزء من إشكاليات ستركز الاهتمام على الإدارة ومنها إشكالية تعاملات الرئيس المالية. ففي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» حول تعاملات الرئيس المالية أو إمبراطوريته. وقالت إن الرئيس المنتخب سجل ثماني شركات في السعودية أثناء حملته الانتخابية. وبنت الصحيفة معلوماتها على السجلات المالية التي اصدرتها الحملة التابعة له في شهر أيار (مايو). وسجل هذه الشركات في آب (أغسطس) 2015 بعدما أعلن عن نيته الترشح للانتخابات التمهيدية. وسجل الشركات تحت أسماء مثل «تي أتش سي جدة هوتيل» و «ودي تي جدة تكنيكال سيرفيسز». وتقول الصحيفة إن أسماء الشركات تبدو مشابهة للطريقة التي أطلق فيها ترامب على أسماء شركات أخرى أنشأها الرئيس المنتخب في دول أجنبية.

وقالت الصحيفة إن سجلات التعاملات المالية لترامب تظهر أن بعض هذه الشركات لا يزال عاملاً، أي في فترة نشرها بداية الحملة الانتخابية . وأشارت إلى ان ترامب عبر في الماضي عن رغبة بحماية السعودية التي تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم. ففي خطاب ألقاه يوم 21 آب (أغسطس) قال إنه يستطيع التعامل مع السعوديين. وفي تجمع بألاباما تحدث عن السعوديين أنهم «يشترون شققا مني» و «وينفقون ما بين 40 إلى 50 مليون دولار، ويعتقد أنني لا أحبهم، بل أحبهم كثيراً».

وفي لقاء مع شبكة «فوكس نيوز» قال إنه «يرغب بحماية السعودية» و «أريد حماية السعودية ولكن على السعوديين مساعدتنا مالياً، وكانوا يكسبون قبل تراجع سعر النفط.. كانوا يكسبون مليار دولار في اليوم». ورغم تعاونه مع السعوديين ظل ينتقد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لأنها قبلت أموالاً من السعوديين لمؤسسة كلينتون.

وفي هذا السياق أشارت الصحيفة إلى «ترامب تاورز اسطنبول» حيث دفع للتايكون الأمريكي 10 ملايين عام 2014 لوضع اسم رجل الأعمال الأمريكي على قمة البرج العملاق والذي تملكه مجموعة عملاقة من شركات النفط والإعلام. وتقول إن مجمع ترامب يضع الرئيس المنتخب في موقف حرج من ناحية تعرضه للتأثير ومخاطر استهدافه من الإرهابيين، بالإضافة لتضارب المصالح بين عمله كرئيس للولايات المتحدة ورجل أعمال ناجح. وتعتبر تركيا والسعودية جزءا من مملكة مصالح تابعة لترامب في الخارج. فهناك على الاقل 111 شركة تابعة لترامب خاضت تعاملات تجارية في 18 دولة في أمريكا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط. وتتراوح التعاملات من مجمعات سكنية فخمة إلى شركات خاصة وعقود ماركات في أذربيجان وإندونيسيا وبنما ودول اخرى تقيم الولايات المتحدة معها علاقات دبلوماسية حساسة. ومع أن بعض الشركات تعكس علاقات مالية قديمة إلا أن الثماني شركات التي سجلها في السعودية تعتبر جديدة. ورفص ترامب بيع مصالحه المالية أو وضعها تحت إدارة مستقلة «ولجنة محايدة» حسب التقاليد الأمريكية الرئاسية من أجل تجنب تضارب المصالح.

ويقوم خبراء النزاهة والسياسة الآن بتقييم حجم الضرر على الحكم من رجل يتمتع بشبكة ضخمة من العلاقات التجارية الخاصة. ويقول ريتشارد بينتر، المحامي في أخلاقيات المهنة والذي عمل في البيت الأبيض تحت إدارة جورج دبليو بوش «هناك العديد من المخاطر الدبلوماسية والسياسية وحتى الأمنية من حاكم يملك حفنة كبيرة من العقارات حول العالم». وأضاف «لو أردنا الحديث عن الحكومات الأجنبية وعن تصرفاتها أو عقد معاهدات معها وفي حالة طلبت بعض الدول منا إرسال قوات لحمايتها. ويجب علينا أن نتخذ القرار، والسؤال هل نحن ذاهبون هناك لحماية مصالحنا القومية أم لأن هناك كازينو يملكه ترامب».

وتقدم البيانات صورة عن ضخامة الإمبراطورية المالية لترامب والتي تضم فندق خمس نجوم في كندا وبنما، وملاعب للغولف مخصصة للنخبة في أيرلندا واسكتلندا، ومنتجع فخم تحت التنفيذ في أندونيسيا. ولاحظت الصحيفة أن البيانات المالية حول إمبراطورية ترامب تنقصها التفاصيل حول طبيعة بعض الشركات أو أهدافها. ورفض ترامب الكشف عن حسابات استثماراته أو تقديم وثائق مثل سجله الضريبي والتي يمكن أن تقدم تفاصيل جديدة عن استثماراته الخارجية. وساعدت الشركات على نشر «ماركة ترامب» عالمياً وضخت ملايين في الشركة المظلة التابعة للرئيس المنتخب «منظمة ترامب» والتي لا تزال توقع عقوداً وتنفذ مشاريع حول العالم. ومع أن بروز ترامب كان في مجال التعهدات والبناء في مدينة إلا أن منظمة ترامب ونموها التجاري في السنوات الاخيرة اعتمد على عقود بناء عقارات وعقود إدارة وترخيص مع المتعهدين والمستثمرين. وتقول الصحيفة إن معظم العقود المتعلقة بالترخيص وتحمل اسم ترامب، المهمة عندما كان رجل أعمال مشهوراً ستحقق أموالاً كثيرة بعدما أصبح رئيساً للولايات المتحدة. وقال تريفور بوتر، المستشار العام السابق والمفوض الفدرالي للانتخابات في عهد بوش إن المستثمرين قد يحاولون عقد صفقات مع أبناء ترامب على أمل التقرب والحصول على أفضلية من رجل الأعمال – الرئيس. وسارعت الشركات الخارجية لتهنئة ترامب الذي التقى هو وأبناؤه يوم الثلاثاء مع شركاء تجاريين في الهند وذلك حسب الصحيفة الهندية «إيكونوميك تايمز».