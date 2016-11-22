﻿بدء عرض فيلم براد بيت وماريون كوتيار الجديد في أوروبا

باريس – رويترز: يبدأ عرض فيلم «ألايد» لنجم هوليوود براد بيت والممثلة الفرنسية ماريون كوتيار في أوروبا هذا الأسبوع وظهرا معا على السجادة الحمراء في إطار حملة ترويج عالمية لفيلم الإثارة الذي يحكي عن الحرب العالمية الثانية.

واختفى بيت عن الأنظار بعض الشيء منذ انفصاله عن النجمة أنجيلينا جولي في سبتمبر/ أيلول بعد أنباء أفادت بأن الممثل البالغ من العمر 52 عاما فقد أعصابه أمام واحد أو أكثر من أطفالهما. وفي وقت سابق هذا الشهر حضر بيت لقاء مع المعجبين في لوس أنجليس بمناسبة عرض «ألايد» بعد بضع ساعات فقط من تبرئته من مزاعم إساءة معاملة أطفال. وفي إطار استكمال مهام الترويج للفيلم الذي يقوم فيه بدور ضابط المخابرات الكندي ماكس فاتان إلى جانب كوتيار التي تقوم بدور مقاتلة من المقاومة الفرنسية تدعى ماريان بوسيجور حضر بيت العرض الأول للفيلم في باريس أمس الأحد حيث التف حوله المعجبون لالتقاط الصور. وحضر بيت وكوتيار عرضا أولا آخر للفيلم في لندن يوم الاثنين. وفي الفيلم الذي تبدأ أحداثه عام 1942 في شمال أفريقيا يعمل فاتان وبوسيجور معا لاغتيال سفير ألماني. ويتظاهران بأنهما زوجان لتنفيذ المهمة ثم يقعان في الحب. لكن علاقتهما تختبر عندما يجري التشكيك في ولاء بوسيجور.

وقال بيت في باريس «هذه قصة عالمية عن… الحب ويمكنني القول عن الثقة».

وأضاف «ثق في من تحب ثق في حدسك ثق حتى في العمل الذي تقوم به في المهمة نفسها وهذا ما أعجبني أكثر من أي شيء آخر في سيناريو الفيلم. هذا ما ركزت عليه حقيقة.»