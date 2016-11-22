﻿طبع قبلة على مكان الكدمة أو الإصابة تخففها؟

برلين – د ب أ: هذه القبلة سوف تحسن الوضع، أو على الأقل هذا ما يقوله الآباء لأطفالهم عندما يسقطون.

ولكن زيلكه شنايدر- بوروس، وهي طبيبة نفسية بارزة في مستشفى شاريته الجامعي في برلين، تقول إن تقبيل الكدمة أو الإصابة لها أثر قليل في مساعدتها على الشفاء.

غير أنه يمكن أن تكون لها فائدة نفسية، بحسب شنايدر- بوروس. وقالت: «بالنسبة للأطفال تعني الاهتمام والعناية».

وقالت شنايدر ـ بوروس عن نفخ الهواء تجاه الإصابة: «حركة الهواء تجلب برودة وتهـدئة للألم».

ولكن في ما يتعلق بالعطس أو الكحة، فإن تقبيل الأنف أو الفم أو نفخ الهواء عليهما فيمكن أن ينشر الجراثيم.