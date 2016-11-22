﻿125 طنا شهريا… صادرات كينيا من لحم الحمير

كينيا ـ من رجب جانيك: في ظل انتشار أزمة البطالة في أوساط الشباب الكيني، نجح المستثمر الصيني «بو بو»، في إقناع سلطات البلاد بالسماح له؛ من أجل فتح مجزر بولاية «برينغو» غربي البلاد لذبح الحمير، وتصديرها إلى بلاد الشرق الأقصى.

ويقوم المستثمر الصيني بتسويق لحوم وجلود الحمير، التي يحصل عليها من القرى الكينية بأسعار منخفضة في دول كالصين وفيتنام، المعروفة بتناولها هذه النوعية من اللحوم.

وفي حديث لـ«الأناضول، لفت بو بو الى أن قرابة 125 طناً من لحوم الحمير تصدر شهرياً إلى متاجر عدة في الصين و فيتنام، مشيراً الى أن حوالي 200 رأس من الحمير يتم ذبحهم يومياً في مجزره.

من جانبه أكد جوناثاني تواني طبيب المجزر، أنه تابع عملية «ذبح 10 آلاف حمار منذ افتتاحه قبل 7 أشهر».

وأشار تواني الى أن مسؤولي المذبح يسافرون إلى قرى نائية في البلاد من أجل الحصول على حمير رخيصة، لزيادة قيمة الأرباح». وعن أسعار الحمير الحية، قال، «يتراوح سعر الرأس الواحد بين 50 و150 دولاراً أمريكياً، حسب عمر وصحة ومظهر الحمار». (الأناضول)

وعن رد فعل الشعب تجاه ذبح الحمير، قال الطبيب الكيني، «كانت قوانين البلاد تمنع ذبح وتجارة لحوم الحمير في الداخل، لكن مؤخراً تم السماح بالتجارة في هذا المجال، شريطة تصدير كامل اللحوم المذبوحة إلى خارج البلاد».