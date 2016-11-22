﻿مطب صناعي يولّد الكهرباء في تونس

تونس – «القدس العربي» – من حسن سلمان: تمكن مخترع تونسي شاب من ابتكار مخفّض سرعة (مطب صناعي) يعمل على تحويل الطاقة المرورية إلى طاقة كهربائية.

وأكد مكرم الكشباطي، في تصريحات صحافية، أن اختراعه الجديد يقوم في مرحلة أولى على تجميع الطاقة التي يتم استخراجها بمجرد مرور السيارات فوق مخفض السرعة، ثم يقوم بتحويلها، في مرحلة ثانية، إلى طاقـــــة كهربائية، مشيراً إلى تمكنه عبر الجهاز الجـــــديد من إضــــاءة مسافة كيلومتر مربع في مرحلة تجريبية.

وأضاف الكشباطي، الحاصل على براءتي اختراع في مجال الطاقات المتجـــــددة، أنه سيقوم بتجربة هذا الاختراع بالتعاون مع بلدية جمّــــال التابعة لولاية المنستير الساحلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قــــــبل طرحه في السوق، مشيراً إلى أن تكلفة تصنيع مخفض السرعة الجديد تتراوح بين 2500 و 3000 دينار (حوالي 1500 دولار) للكيلومتر الواحد.