إسرائيل تتهم إيران بإرسال أسلحة إلى “حزب الله” على متن رحلات تجارية

نيويورك- رويترز- اتهمت إسرائيل “الحرس الثوري” الإيراني بنقل أسلحة إلى جماعة “حزب الله” اللبنانية الشيعية بواسطة رحلات جوية تجارية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء اتهم سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون إيران باستخدام شركات طيران مثل ماهان إير. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة الطيران الإيرانية لاتهامها بتقديم خدمات لـ “فيلق القدس″ التابع لـ “الحرس الثوري” وإلى “حزب الله”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، ولا من شركة الطيران بشأن الاتهامات.

وقال دانون في الرسالة إن الضباط بـ “فيلق القدس″ يحزمون الأسلحة والعتاد في حقائب سفر تنقل إلى “حزب الله” إما بواسطة رحلات تجارية إلى بيروت أو رحلات تجارية إلى دمشق في سوريا ثم يتم نقلها براً إلى لبنان.

وقال دانون “من الواضح أن إيران لا تزال المورد الرئيسي للأسلحة والمواد ذات الصلة لـ “حزب الله” في انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن… يجب على مجلس الأمن التنديد بإيران و”حزب الله” لانتهاك قراراته.”

ولم تتضمن رسالة دانون إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، والتي اطلعت عليها “رويترز″ أي أدلة تدعم اتهاماته.

وقد يزيد الاتهام الجدال بشأن الاتفاق المبرم بين إيران من جهة والولايات المتحدة وخمس دول أخرى من جهة أخرى لرفع بعض العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل وضع قيود على برنامج أسلحتها النووية المزعوم.

ولا تعد القيود التي يفرضها مجلس الأمن على الصواريخ، وكذلك حظر مبيعات الأسلحة لإيران جزءاً من الاتفاق النووي.

وانتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعدد ممن اختارهم بفريقه للأمن القومي الاتفاق النووي مع إيران، وقالوا إن الاتفاق لا يفعل بما فيه الكفاية لوقف دعم الجمهورية الإسلامية للإرهاب.

وقال مايكل فلين مدير وكالة المخابرات الدفاعية السابق، والذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي الأمريكي في حديث لمحطة فوكس نيوز في مارس آذار “أوقفوا كل المحركات بشأن هذا الاتفاق النووي. اتخذوا خطوة للوراء. تمعنوا بحق في كل ما يدور بالشرق الأوسط”.