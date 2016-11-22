الحكومة الأمريكية تقاضي بلدة في نيوجيرزي لرفضها خطة لبناء مسجد

نيوجيرزي- رويترز- رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية اليوم الثلاثاء ضد بلدة في ولاية نيوجيرزي تتهمها بالتمييز ضد المسلمين لرفضها خطة لجمعية إسلامية لبناء مسجد هناك.

وقالت الدعوى المرفوعة بالمحكمة الاتحادية في نيوآرك في نيوجيرزي إن مسؤولي التخطيط في بلدة برناردز وضعوا شروطا مشددة مستحيلة تعجز الجمعية الإسلامية في باكسنج ريدح عن الوفاء بها بعد اعتراض من عدد من العامة قائم على تحيز ديني.

وقالت الدعوى التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية “المبررات التي وضعها مجلس التخطيط لرفض تطبيق الخطة الخاصة بالموقع كانت مجرد ذريعة.. وفي الحقيقة فإن مجلس التخطيط رفض التطبيق بناء على تمييز ضد المسلمين”.

كانت الجمعية الإسلامية قد رفعت في السابق دعوى تمييز ضد البلدة في مارس آذار بعد معركة على مدى أربع سنوات مع مجلس التخطيط. ودعمت عدة منظمات للحقوق المدنية الدعوى.

ورفض محام باسم البلدة الواقعة على بعد 48 كيلومترا غربي مدينة نيوجيرزي التعليق الثلاثاء، قائلا إنه لم يطلع على الدعوى التي رفعتا الوزارة. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي البلدة.

وتتزامن مزاعم وزارة العدل مع زيادة في جرائم الكراهية لا سيما ضد المسلمين في أعقاب حملة انتخابات الرئاسة التي أثارت انقساماً حاداً.

وتشدد قوانين جرائم الكراهية الاتحادية العقوبات على السلوك الاجرامي الذي يكون دافعه التمييز ضد الضحية بناء على العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي، أو غير ذلك من الفئات التي تحظى بالحماية.