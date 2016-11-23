إسرائيل تعتقل خمسة أطفال فلسطينيين شرق القدس المحتلة

غزة- د ب أ- اعتقلت قوة إسرائيلية فجر الأربعاء خمسة أطفال فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة أنباء “معا” الفلسطينية أن “عمليات الاعتقال تمت بعد مداهمة قوات الاحتلال منازل الأطفال الخمسة، كما أنها عاثت خرابا وتدميرا، خلال عمليات التفتيش الدقيقة للمنازل”.

كما وزعت القوات بيانات على السكان، تطالبهم فيها بوقف إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، خلال سير مركباتهم على الشارع الرئيسي المجاور، بحسب الوكالة.