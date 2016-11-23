العراق.. فرار 150 أسرة غالبيتهم نساء وأطفال من مدينة القائم التي يسيطر عليها تنظيم الدولة

الأنبار- الأناضول- قال مسؤول حكومي عراقي، الأربعاء، أن 150 أسرة تمكنت من الفرار من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار (غرب).

وفي حديث للأناضول، أوضح فرحان الدليمي، عضو مجلس محافظة الأنبار، أن “150 أسرة، غالبيتهم نساء وأطفال، تمكنوا من الفرار من تنظيم داعش بمدينة القائم 350كم غرب الرمادي”.

وأضاف الدليمي، أن “تلك الأسر استطاعت الفرار من التنظيم خلسة سالكة طرقًا صحراوية، الى أن استطاعوا الوصول الى قضاء عامرية الصمود 23كم جنوب الفلوجة واسكانهم بالمخيمات هناك”.

وتابع الدليمي، أن “تنظيم داعش يفرض حصارًا خانقًا على أهالي القائم وعنّه وراوه (210 كم غرب الرمادي)، ويمنع خروجهم من تلك المدن لاستخدامهم دروعًا بشرية”.

وبين الدليمي، أن “التنظيم قام بفرض ثلاثة آلاف دولار لكل اسرة ترغب بالخروج من القائم وعنّه وراوه، مقابل السماح لهم بالمغادرة مع الاستيلاء على جميع ممتلكاتهم من البيت والاثاث الذي فيه أيضا”.

وأكد الدليمي، أن “عملية تحرير المدن الثلاثة قريبة جدًا، والأنبار تنتظر وصول القوات العراقية بمراحل متقدمة من معركة الموصل حتى تشرع هي الأخرى بعملية تحرير المدن الغربية من الأنبار”.

وبسط تنظيم الدولة “داعش” سيطرته على مدن عنّه وراوه والقائم غربي الأنبار، بعد منتصف عام 2014، فيما يحاصر التنظيم الآلاف من الأسر في تلك المدن.