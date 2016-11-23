محكمة كمبودية تؤيد حكم السجن مدى الحياة بحق اثنين من قادة الخمير الحمر

بنوم بنه- (د ب أ): رفضت المحكمة المعنية بجرائم الإبادة الجماعية في كمبوديا الأربعاء الاستئناف المقدم من اثنين من قادة الخمير الحمر، حيث كانا يأملان في إلغاء الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقهما لإدانتهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكان قد تم محاكمة وإدانه كل من نون تشيا، ويعرف بانه الذراع الأيمن لزعيم الخمير الحمر، بول بوت ونائب سكرتير الحزب الشيوعي خيو سامفان، في السابع من آب/ أغسطس 2014.

وكان الاثنان من أبرز قادة نظام الخمير الحمر، الذي حكم كمبوديا في الفترة من نيسان/ إبريل 1975 حتى كانون ثان/ يناير 1979.

وخلال هذه الفترة، قتلت السلطات نحو 20% من تعداد السكان، وتم تصنيف هذه الأعمال على أنها إبادة جماعية.

وعلى الرغم من أن أعلى درجة في المحكمة، وهي المحكمة العليا، أيدت حكم السجن مدى الحياة بحق القائدين، إلا أنها رفضت اتهامات أخرى الثلاثاء.

وخلص رئيس المحكمة العليا كونج سريم إلى أن لا يمكن تحميل المتهمين الاثنين مسؤولية إعدام 250 جنديا في موقع تول بو شري في نيسان/ إبريل 1975، بسبب عدم كفاية الأدلة.

ويشار إلى أن تشيا وسامفان يبلغان من العمر الان 90 و 85 عاما على التوالي.