طوارئ شرطة الأنبار تعتقل 80 مطلوباً ومشتبها به في الرمادي

بغداد- القاهرة- د ب أ- أعلن مدير أفواج طوارئ شرطة الأنبار العميد الركن خالد الدليمي الأربعاء اعتقال 80 شخصاً من المطلوبين والمشتبه بهم في مدينة الرمادي مركز المحافظة.

وقال الدليمي في تصريح لموقع “السومرية نيوز″ إن “طوارئ شرطة الأنبار ومكافحة الإجرام والأمن الوطني والاستخبارات نفذت، صباح الأربعاء، عملية أمنية في مدينة الرمادي، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 80 من المطلوبين والمشتبه بهم”، مبينا أن “القوات الأمنية ضبطت خلال العملية بعض الأسلحة والعتاد كانت بحوزة المعتقلين داخل الأبنية التي يسكنون بها”.

وأضاف الدليمي أن “المناطق التي تم مداهمتها هي الخمسة كيلو والسبعة كيلو والتأميم والطاش والصوفية والثيلة والسجارية”، لافتا إلى أن “عدداً من الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يهددون أمن واستقرار الرمادي”.

يذكر أن القوات الأمنية تواصل عمليات تطهير مناطق الرمادي وعامرية الفلوجة ومدن الأنبار المسيطر عليها من بعض الجيوب والخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.