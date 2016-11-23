العثور على مختبر لانتاج أسلحة ثلاثية الابعاد في مداهمات للشرطة الاسترالية

سيدني- د ب أ- ذكرت الشرطة الاسترالية الاربعاء أنه تم العثور على منشأة لانتاج أسلحة متطورة على نطاق واسع خلال مداهمات للشرطة على مبنيين تجاريين في إحدى ضواحي جولد كوست بولاية “كوينزلاند” الاسترالية.

واستخدمت مختبرات الاسلحة المخبأة أجهزة كمبيوتر وطابعات ثلاثية الابعاد لصنع رشاشات وأجزاء بنادق أخرى ويعتقد أنها أكثر المختبرات تطورا من نوعها التي تم العثور عليها على الاطلاق في الولاية.

وعثرت الشرطة أيضا على أربعة رشاشات أوتوماتيكية محلية الصنع وكواتم صوت وذخائر ومسدس عيار 45 ومجموعة من المخدرات من بينها القنب، خلال المداهمات.

وقال أحد رجال المباحث، جون واكر للصحفيين “الاسلحة التي تم ضبطها لم يتم اختبارها بعد، غير أن الاسلحة من هذا النوع لديها القدرة على اطلاق المئات من طلقات الذخيرة في الدقيقة الواحدة”.

وأضاف “إذا سقطت في أيد خبيثة، فإنها تمثل تهديدا كبيرا على الشعب”.

وتم توجيه اتهامات لخمسة أشخاص في إجمالي 25 جريمة مرتبطة بالمخدرات. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي مشتبه بهم قد تم اتهامهم في جرائم مرتبطة بالأسلحة أم لا.

والمداهمات جزء من ستة أوامر تفتيش، صدرت يوم الجمعة الماضية في منطقة ” جولد كوست” لعرقلة توزيع المخدرات على طلاب المداس الثانوية، طبقا لما ذكره واكر.