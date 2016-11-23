رسالة أرشيفية من جد ترامب توضح رغبته في العودة إلى ألمانيا

برلين- رويترز- عثر أمناء أرشيف في ألمانيا على رسالة كتبها جد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يطلب فيها السماح له بالعودة إلى مسقط رأسه ألمانيا لأن زوجته لم تتمكن من التأقلم على الحياة في الولايات المتحدة.

وظهرت الرسالة الموقعة من فريدريش ترامب- الذي غادر ألمانيا وهو في السادسة عشرة من عمره عام 1885- في إدارة الأرشيف الحكومية بمنطقة راينلند بالاتينات بغرب ألمانيا.

وبعد فترة عاد فريدريش ترامب إلى ألمانيا حيث التقى بزوجته إليزابيث وبعد الزواج اصطحبها معه إلى نيويورك.

وقال فرانتس ماير من إدارة الأرشيف في راينلند بالاتينات لتلفزيون رويترز “عاشت هناك نحو عامين قبل أن تبدي رغبتها الشديدة في العودة إلى ألمانيا”.

ولكن فريدريش لم يقم باستكمال أوراق مغادرته ألمانيا بشكل سليم ومن ثم لم يُسمح بإعادة تجنسيه في بافاريا التي كانت آنذاك مملكة منفصلة.

وعُثر في الملف الموجود في الأرشيف على وثيقة مصاحبة للرسالة كُتب فيها “لا يسمح بالاقامة في بافاريا”.

وبعد هذا الرفض توالت الأحداث على عائلة ترامب والتي انتهت بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.