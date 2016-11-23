سلاح الجو التركي يدمر مواقع لتنظيم الدولة في ريف حلب الشرقي

أنقرة- الأناضول- شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، تسع غارات على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الباب ومحيطها بريف محافظة حلب السورية.

وبحسب بيان رئاسة الأركان التركية فإنّ الغارات جرت الثلاثاء ضمن إطار عملية درع الفرات التي دخلت يومها الـ92، وأدّت إلى تدمير مبنيين إثنين كان التنظيم يستخدمهما كمقرات قيادية، بالإضافة إلى أربعة مواقع دفاعية ومخزن للأسلحة.

وخلال الاشتباكات العنيفة التي جرت بين قوات الجيش السوري الحر وعناصر داعش الإرهابية، قُتل أربعة من أفراد المعارضة وجرح 21 آخرون، بينما أُصيب جنديان تركيان بجروح طفيفة.

ومنذ بدء عملية درع الفرات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، تمكنت قوات الجيش السوري الحر من تحرير 215 منطقة سكنية.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.