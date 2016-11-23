الخارجية الفلسطينية تتهم جيش الاحتلال بمنع تقديم الإسعاف لفلسطيني قتله الثلاثاء

رام الله- الأناضول- اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمنع تقديم الإسعاف، لفلسطيني، قتله بالرصاص الثلاثاء.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن المواطن “جهاد خليل”، استشهد الثلاثاء بشكل مقصود برصاص الجيش الإسرائيلي، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأضافت، إن الشهيد أُصيب برصاصة في القلب، وترك مصابا ولم يسمح بتقديم الاسعاف له، حتى فارق الحياة في الموقع.

وأدانت الخارجية ما وصفته بسياسة “الإعدامات الميدانية المتواصلة”، من قبل الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وقالت: “هذه ليست الجريمة الأول، وهي بتعليمات من المستوى السياسي”.

وقتل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، الفلسطيني “خليل”، على حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين رام الله والقدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وتقول إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ أكتوبر/ تشرين أول 2015 نحو 155 فلسطينيا بدعوى محاولتهم تنفيذ عمليات طعن أو دهس أو للاشتباه بذلك.