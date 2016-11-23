الامم المتحدة: الحكم على مسؤولي الخمير الحمر “رسالة” الى الجميع من كوريا الشمالية الى سوريا

بنوم بنه - أ ف ب – قال ممثل الامم المتحدة في المحكمة التي تنظر في جرائم الخمير الحمر في كمبوديا الاربعاء، ان الحكم بالسجن مدى الحياة على اثنين من مسؤولي هذا النظام يشكل “رسالة” للقادة الكوريين الشماليين والسوريين وتنظيم الدولة الاسلامية على حد سواء، تؤكد على عدم الافلات من العقاب.

وقال ديفيد شيفر موفد الامين العام للامم المتحدة الى المحكمة الخاصة في بنوم بنه، “انها رسالة الى قادة العالم اجمع (…) بأن القادة مسؤولون في نهاية المطاف عن الجرائم التي ترتكب في ادارتهم”.

واضاف انه على القادة الحاليين “جميعا ان يأخذوا علما بان ما حدث في هذه المحكمة اليوم يمكن ان يطالهم” بعد اربعين عاما، وذكر كوريا الشمالية وسوريا والفيليبين وحتى قادة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وتابع ان “قادة كوريا الشمالية خصوصاً عليهم ان يأخذوا علما بما حدث اليوم هنا”، مدافعا عن ضرورة المحاكم الدولية للنظر في جرائم الدول وجرائم الحرب.

واكدت محكمة في جلسة استئناف في بنوم بنه الاربعاء حكم السجن مدى الحياة على اثنين من قادة الخمير الحمر ما زالا على قيد الحياة في كمبوديا التي تسعى الى طي هذه الصفحة السوداء من تاريخها.