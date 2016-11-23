المرصد السوري: مجلس منبج العسكري يسيطر على أجزاء من بلدة استراتيجية في ريف حلب الشمالي الشرقي

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء، بأن مجلس منبج العسكري المنضوي ضمن قوات “سوريا الديمقراطية” سيطر على أجزاء من بلدة العريمة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) بالريف الغربي لمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال المرصد في بيان، إن معارك عنيفة تدور حالياً بين مقاتلي مجلس منبج العسكري من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدة العريمة.

وأشار المرصد إلى أن مقاتلي المجلس يحاولون إحراز تقدم والسيطرة على هذه البلدة الاستراتيجية والتي توسع نطاق سيطرتهم في ريف منبج، بعد أن تمكنوا من اقتحام أطراف البلدة والسيطرة على أجزاء منها.