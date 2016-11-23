يلدريم يستقبل رئيس حكومة الإقليم الكردي بالعراق

أنقرة - الأناضول – استقبل رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأربعاء، في العاصمة أنقرة، رئيس حكومة الإقليم الكردي في العراق، نجيرفان بارزاني.

واستمر الاجتماع في المقر الرسمي لرئاسة الوزراء التركية على مدى ساعة واحدة، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وأوضحت مصادر في رئاسة الوزراء أنّ يلدريم وبارزاني تناولا آخر المستجدات فيما يخص عملية تحرير الموصل من يد تنظيم الدولة الاسلامية، إضافة إلى الوضع العام السائد في عموم العراق.

كما تطرق يلدريم وبارزاني إلى التعاون القائم بين تركيا وحكومة الاقليم فيما يخص بمكافحة الإرهاب ومجالات أخرى، إلى جانب التباحث في عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد يلدريم وبارزاني على أهمية مواصلة التعاون بين الطرفين لمكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها الدولة الاسلامية، وأكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات وبذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بارزاني، بعد ظهر اليوم، في أنقرة.