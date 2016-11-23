مصدر طبي يمني: مقتل 13 مدنياً في غارة جوية للتحالف على محافظة حجة

صنعاء – د ب أ – أفاد مصدر طبي يمني الاربعاء بسقوط 13 قتيلاً وستة جرحى، في قصف شنته طائرات التحالف العربي على محافظة حجة.

وقال أيمن مذكور مدير مكتب الصحة في محافظة حجة، إن غارة جوية استهدفت سيارة نوع “هايلوكس″ تحمل مدنيين أثناء مرورها في الشارع الرئيسي في منطقة عقاوة بمديرية حريان، ما أدى إلى سقوط 13 قتيلاً وستة جرحى.

وأفاد شهود عيان، بأن السيارة تتبع مزارعين كانوا في طريقهم إلى مزارعهم في تلك المنطقة، مؤكدين عدم وجود أي معسكرات أو مواقع عسكرية في تلك المنطقة.

في سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في عدة محافظات يمنية.

وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع الحوثيين وقوات صالح في آخر معقل لهم بمديرية صرواح بمحافظة مأرب ، في حين استهدفت غارات أخرى معسكر الصيفي ومنطقة آل مزروع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين.

وفي مديرية نهم ، شنت مقاتلات التحالف نحو ثلاث غارات جوية على منطقة المشجح، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن.