رئيسة الكتلة البرلمانية لاشتراكي ألمانيا: أردوغان يدمر تركيا الحديثة

برلين – د ب أ -اتهم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يفرغ الديمقراطية من مضمونها.

وقال توماس أوبرمان الأربعاء في البرلمان إن من يزج بالقضاة ومحامي الادعاء العام وصحافيين و المعارضة في السجون “يدمر الديمقراطية ويدمر تركيا الحديثة أيضاً”.

وحذر أوبرمان أوروبا من الصمت حيال هذه الممارسات، وقال إنه إذا قررت تركيا اعتماد عقوبة الإعدام فإن ذلك سيعني نهاية مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي مضيفاً “يجب ألا يكون هناك خطأ في ذلك”.