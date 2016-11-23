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محكمة إسرائيلية تقضي بسجن طفلة فلسطينية 13عاماً ونصف

Nov 23, 2016

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رام الله - الأناضول – أصدرت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، حكماً بالسجن الفعلي، 13 عاماً ونصف، على طفلة فلسطينية، تبلغ من العمر 16 عاماً، من مخيم قلنديا للاجئين.

وقال مفيد الحاج، محامي نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي إن المحكمة الإسرائيلية أصدرت الحكم على الطفلة نورهان عواد “16عاماً”، بالسجن الفعلي لمدة “13عاماً ونصف”، وغرامة مالية تبلغ 30 ألف شيقل (8 آلاف دولار).

واعتقلت “عواد” وهي من سكان مخيم قلنديا شمالي القدس، بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بعد إطلاق النار عليها وإصابتها، بزعم تنفيذ عملية طعن.

وقتل في ذات الحادث ابنة عمها، هديل عواد، التي كانت ترافقها.

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