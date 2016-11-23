المرصد السوري: 300 عائلة عراقية وصلت إلى ريف دير الزور الشرقي

القاهرة – د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 300 عائلة عراقية وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى ريف دير الزور الشرقي، قادمة من المناطق العراقية التي تشهد عمليات عسكرية.

وقال المرصد في بيان، الاربعاء إن غالبية العائلات قادمة من منطقتي الموصل وتلعفر في العراق ، حيث عمد تنظيم الدولة على إسكانهم في المنازل التي استولى عليها من أصحابها في وقت سابق بريف دير الزور.

وأشار المرصد أن عائلات طلبت منهم السماح لهم بإكمال سيرها نحو الحدود السورية – التركية.

وأكدت مصادر أن العائلات التركمانية القادمة من العراق أكملت مسيرة نزوحها نحو الحدود السورية – التركية للدخول إلى الأراضي التركية.