مي عز الدين تبكي بسبب والدها (فيديو)

لندن – القدس العربي

بكت الفنانة المصرية المعروفة مي عز الدين خلال لقاء تلفزيوني على الهواء بسبب والدها الذي فوجئت به يتصل على البرنامج ويتحدث بمداخلة هاتفية عبر فيها عن فخره بابنته مي.

أما سبب بكاء مي عز الدين فيبدو أنه يعود الى أن والدها حسين عز الدين طلب منها أن تسامحه بسبب ابتعاده الكثير عنها، وبسبب أنه منشغل بالسفر على الدوام.

وجاءت المداخلة الهاتفية خلال تواجد مي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “كل يوم”، حيث بكت مي عندما بدأ والدها يعبر عن فخره بها وبنجاحها وطلب منها أن تسامحه بسبب ابتعاده عنها كثيرا لسفره وانشغاله بأعماله.

وقال والد مي إن ابنته تهتم كثيرا بعملها، وإنها شخصية تحب فنها وتصمم على النجاح، ووجه الشكر لوالدتها التي أحسنت تربيتها وتساندها في كل شيء.