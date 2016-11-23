مقتل 7 أشخاص إثر تفجير عبوات ناسفة في بغداد

بغداد - الأناضول – قتل 7 أشخاص، الأربعاء، في تفجير عبوات ناسفة بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال الملازم أول ناصر الحنون إن عبوة ناسفة انفجرت في قضاء أبو غريب غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وفي شارع تجاري بمنطقة سبع البور (شمال)، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 في تفجير عبوة ناسفة، بحسب الحنون.

وانفجرت أربع عبوات ناسفة في أوقات متفرقة على مقربة من سوق وتجمعات للمدنيين في مناطق الشرطة الرابعة والخامسة والبياع (جنوب غرب)، ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 11 آخرين بجروح.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر “الدولة الاسلامية” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.