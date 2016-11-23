الفنانة البحرينية شيماء تعيش في صدمة.. وهذا هو السبب

لندن – القدس العربي

أبدت الفنانة البحرينية شيماء سبت صدمتها التي عبرت عنها بواسطة حسابها على “فيسبوك”، ولفتت الى أن سبب الصدمة هو أنها عثرت على فتاة تشبهها الى حد كبير، ونشرت صورة لها وللفتاة الشبيهة ويظهر فيها فعلاً الشبه الكبير.

وطلبت الفنانة البحرينية من جمهورها التفريق بينها وبين هذه الفتاة، حيث قالت إنَّ الصور التي ترتدي فيها طرحة الزفاف ليست هي ولكنها شبيهتها.

وأضافت: “الصورتين فوق اللي بالطرحة لبنت وايد وايد تشبهني.. بس الصورة اللي تحت بدون طرحة انا…. الشبه الصراحة تفاجأت منه.. يقولون انها موديل عايشة بالامارات”.

وعبر الكثير من أصدقاء الفنانة البحرينية وجمهورها عن دهشتهم من الصور ودرجة الشبه.