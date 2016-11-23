رامز يعثر على محبيه وجمهوره في الصين (فيديو)

لندن – القدس العربي

فاجأ الفنان المصري رامز جلال جمهوره في العالم العربي بتسجيل فيديو تظهر فيه فتاتان من الصين يقول بأنهما من جمهوره هناك، وتوجهان التحية لجمهوره في العالم العربي.

ونشر رامز مقطع الفيديو على حسابه الخاص على موقع “انستجرام” حيث ظهر فيه مع فتاتين من الصين تحدثتا إليه وكأنهما يعرفانه، كما غازلته إحداهن، وقالت له: “أنت حلو”.

وعبر رامز عبر عن سعادته بوصول شهرته إلى الصين، إلا أنه أبدى خوفه من أن يقوموا بعمل “رامز مضروب”، حيث قال: “الحمدلله سمعتي وصلت الصين بس خايف يعملوا مني رامز مضروب”.