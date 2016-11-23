السرطان.. أكثر مرض يخافه الألمان

هامبورج – د ب أ

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن الألمان لا يخافون من أي مرض خوفهم من السرطان.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد فورزا المتخصص بتكليف من شركة “دي آ كا” للتأمين الصحي ونشرت نتيجته اليوم الأربعاء فإن 69% ممن شملهم الاستطلاع يخافون أن يصيبهم ورم خبيث.

وأعرب 50% ممن شاركوا في الاستطلاع عن خشيتهم من أن يصابوا يوما ما بالزهايمر أو العته في حين قال 47% إنهم يخشون الإصابة بسكتة دماغية.

وحسب الاستطلاع فإن 43% من المستطلعة آراؤهم يخشون الإصابة بجروح شديدة و 40% يخشون الإصابة بذبحة صدرية و 34% يخشون التعرض لإصابة جسيمة في العين.

وكانت نسبة تقترب من 70% ممن شاركوا في استطلاعات مماثلة منذ عام 2010 قد أكدوا خوفهم من الإصابة بالسرطان.

وكان خوف الفئة العمرية بين سن 30 و 44 عاما من الإصابة بالسرطان فوق المتوسط.

كما تبين أن النساء أكثر خوفا من السرطان عن الرجال حيث إن 72% منهن يخشين التعرض لورم خبيث مقارنة بـ 69% من الرجال.

غير أن 88% ممن شملهم الاستطلاع يقيمون حالتهم الصحية على أنها جيدة (57% من المشاركين) و جيدة جدا (31% من المشاركين) أي بزيادة 2% عن العام الماضي.

ورأى 10% من المشاركين في الاستطلاع أن صحتهم سيئة و 2% أن صحتهم سيئة جدا.