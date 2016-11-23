الأهلي والهلال يلتقيان في مباراة خارج التوقعات بالدوري السعودي

الرياض – د ب أ

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) لمتابعة مباراة القمة التي تجمع بين النادي الاهلي وضيفه الهلال بعد غد الجمعة المقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة خاصة وأنها تجمع بين فريقين يمتلك كل منهما تاريخا طويلا في دوري المحترفين كما أن الفريقين يدخلان المباراة بحثا عن الفوز بها وحصد نقاطها كاملة للحفاظ على مركزيهما في جدول الترتيب.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف أمام النصر ، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وينتظر أن تكون المباراة متقاربة وممتعة لاسيما وأن الفريقان يملكان كافة المقومات لحصد النقاط كاملة فالهلال يملك أقوى خط هجوم حيث سجل 20 هدفا في الدوري حتى الآن بفارق هدف عن الأهلي، كما أن الفريقان يتقاسمان المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي تلقوها حيث تلقى كل فريق سبعة أهداف.

كما تكتسي المباراة بطابع ثأري حيث خسر الهلال في آخر ثلاث مواجهات جمعته بالأهلي في كافة البطولات كان من بينها الخسارة في الموسم الماضي 1 / 3 والخسارة في الدور قبل النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2 / 3 وخسارة المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الجاري 4 / 3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 /1.

ويتطلع الهلال للفوز بالمباراة للحفاظ على صدارة الترتيب لاسيما وأن أي نتيجة قد تكلف الفريق صدارة الدوري التي انتزعها الفريق في الجولة الماضية بعد تغلبه بصعوبة كبيرة على الرائد 2 / 1 مستغلا تعثر اتحاد جدة أمام النصر.

ويعلم تماما رامون دياز المدير الفني للهلال أن الخسارة في هذه المباراة قد تكلفه صدارة الدوري لذلك حرص على الإجتماع بلاعبيه في أول مران بعد مباراة الرائد وطالبهم بطي صفحتها والتركيز في مباراة الاهلي للخروج منها بنتيجة إيجابية والمحافظة على صدارة الترتيب.

وكان دياز قد حرص في تدريبات الفريق الأخيرة على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الرائد لتفاديها أمام الأهلي خاصة وأن هذه المباراة لا تحتمل وجود أي أخطاء.

ويملك الهلال لاعبون على مستوى عال يمكنهم انتزاع الفوز امثال سالم الدوسري ونواف العابد وكارلوس إدواردو وسلمان الفرج وناصر الشمراني وليو بوناتيني.

في المقابل، يدخل الاهلي ، حامل اللقب، هذه المباراة ويضع الفوز هدفا رئيسيا له في المباراة لاسيما وأن الفوز بهذه المباراة سيجعله يزاحم بقوة على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم وربما يتصدر جدول الترتيب في حال خسارة أو تعادل النصر الذي يتساوى مع الهلال في النقاط.

ويعلم جروس أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن الهلال لن يستسلم للخسارة بسهولة لكنه يأمل في استغلال تفوق فريقه في الفترة الأخيرة على الهلال في المباريات الأخيرة التي جمعتهما بالإضافة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور واللذين يعتبرهما جروس أحد أهم الأسلحة في هذه المباراة.

وينتظر ان يدفع جروس بكافة أوراقه الهجومية ، المتمثلة في عمر السومة ومحمد عبد الشافي وتيسير الجاسم ويوانيس فيتفازيديس ومصطفى بصاص وعبد الفتاح عسيري.

وفي نفس اليوم أيضا ، سيلتقي التعاون مع ضيفه النصر.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز بهذه المباراة على أمل تعثر الهلال أمام الأهلي لينقض على صدارة الدوري خاصة وأنه يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف الهلال.

في المقابل يتطلع التعاون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر لتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز العاشر برصيد تسع نقاط.

ويلتقي أيضا في ذات اليوم الباطن، صاحب المركز الحادي عشر برصيد ثماني نقاط، بضيفه الفتح ، صاحب المركز الرابع عشر الأخير برصيد أربع نقاط.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الخميس حيث يلتقي الاتفاق، صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة مع الفيصلي، صاحب المركز التاسع برصيد تسع نقاط ، كما يلعب أيضا في نفس اليوم الوحدة، صاحب المركز الثامن برصيد عشر نقاط، مع الخليج، صاحب المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد خمس نقاط.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاحد المقبل عندما يلعب الرائد، صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة، مع الشباب، صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة ويستضيف القادسية، صاحب المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط ، اتحاد جدة، صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة.