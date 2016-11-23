المحكمة النرويجية العليا تسمح بتسليم الملا كريكر إلى ايطاليا

اوسلو- أ ف ب- رفضت المحكمة النرويجية العليا الاربعاء النظر في طلب طعن تقدم به الداعية الاصولي الكردي العراقي الملا كريكر وسمحت بذلك بتسليمه إلى ايطاليا، حيث يشتبه بتورطه في قضية “مجموعة ارهابية”.

وتشتبه الشرطة الايطالية بان الملا كريكر (60 عاما) اللاجئ في النروج منذ 1991، واسمه الحقيقي نجم الدين أحمد فرج، يقود شبكة جهادية كردية تحمل اسم “راوتي شاخ” (يعني اسمها الكردي “باتجاه الجبال”) ويعتقد انها مرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية وخططت على ما يبدو لاعتداءات في الغرب.

ويؤكد الملا كريكر من جهته انه لم يكن ينوي سوى تشكيل حزب سياسي في اقليم كردستان العراق.

وفور إعلان قرار المحكمة العليا، تم اعتقال الملا كريكر لوضعه في التوقيف الاحترازي. وقال الناطق باسم جهاز الاستخبارات الداخلي مارتن برينسن لوكالة فرانس برس إن “مبرر الاعتقال هو التمكن من تأمين تسليمه المحتمل إلى ايطاليا”.

وبعد قرارين للقضاء النرويجي بتسليمه إلى ايطاليا، لجأ الملا كريكر إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد التي رفضت النظر في طلبه، مما يعني المصادقة على قرار تسليمه.

وقال بينيار ميلينغ محامي الداعية لوكالة فرانس برس انه ينوي عرض القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

وصرح وزير العدل النرويجي اندرس انوندسن في بيان ان “القضية طالت في النظام القضائي وستبت الوزارة الآن في أسرع وقت ممكن بشأن تلبية أو عدم تلبية طلب التسليم”.

وكان ميلينغ اتهم مرات عدة النروج باستخدام هذه القضية للتخلص من شخص مربك لانها لا تستطيع اعادته إلى بلده الاصلي.

وكان الملا كريكر امضى سنوات في السجن في هذه الدولة الاسكندينافية في قضايا تهديدات ودعوات الى القتل.

ومنذ 2003 صدر قرار بابعاد الملا كريكر الذي تعتبره النروج تهديدا لامنها القومي واسمه مدرج على لائحتي الامم المتحدة والولايات المتحدة للاشخاص المتهمين بالارهاب، لكنه لم ينفذ في غياب ضمانات بشأن مصيره في العراق حيث يمكن ان يحكم عليه بالاعدام.