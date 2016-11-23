مسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: تنظيم الدولة بإمكانه شن هجمات بالغاز خارج سوريا

باريس- رويترز- حذر مسؤول كبير في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء من أن أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد العائدين من سوريا ربما يشنون هجمات باستخدام غاز الخردل بعدما تعلموا كيفية استخدام هذه المادة السامة في مناطق القتال.

وخلص تحقيق للمنظمة في أكتوبر تشرين الأول إلى أن قوات الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور وأن أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل.

وقال فيليب دنييه مدير قسم التوثيق في المنظمة خلال مؤتمر دفاعي في باريس “يبدو أن أحد المخاطر التي ينبغي علينا مواجهتها وتوفير أسلوب التعامل (المناسب) لها -بعد أن تعلم تنظيم الدولة الإسلامية كيفية صنع غاز الخردل- هو للأسف أن أحد الأشخاص الذين تعلموا كيفية صنع ذلك (غاز الخردل) سيعود إلى أحد بلداننا ويساعد في تنفيذ هجمات باستخدامها”.

ويشعر مسؤولون غربيون بالقلق من أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي يقاتل للدفاع عن أراض استولى عليها في سوريا والعراق سيدعو أتباعه والمتشددين العائدين من المنطقة لتصعيد الهجمات في الغرب.