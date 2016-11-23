وزير خارجية قطر بعد لقائه عون: مستمرون بدعم لبنان

بيروت- الأناضول- قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده “مستمرة في دعم لبنان”، خاصة بعد أن تمكن الشعب اللبناني من تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي.

كلام بن عبد الرحمن، جاء خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بعد زيارته الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في القصر الرئاسي في منطقة بعبدا، شرق بيروت.

وهنأ الوزير القطري، الشعب اللبناني على تجاوزه أزمة الفراغ الرئاسي، التي استمرت لأكثر من عامين ونصف، وانتهت بانتخاب عون رئيسا للبلاد نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ثم تكليف عون لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة التي لم يعلن عنها حتى اليوم.

وتابع بن عبد الرحمن أن الدوحة تتمنى أن يكون إنهاء الفراغ الرئاسي “انطلاقة لإعادة إحياء المؤسسات، وأن تتكلل بتشكيل الحكومة اللبنانية”.

وشدد أن بلاده “مستمرة وستستمر في دعم لبنان، وهنا أتمنى أن تكون هذه الزيارة انطلاقة لفصل جديد في العلاقة بين البلدين”.

ولفت أن “موقف قطر تجاه لبنان معروف، ومنطلق من مبادئ، هي التي دفعت قطر للوقوف الى جانب لبنان في إعادة الإعمار بعد حرب تموز 2006، والوقوف إلى جانبه في الأزمة السياسية عام 2008 التي انتهت باتفاق الدوحة”.

وأشار إلى أنه سلم عون رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ودعاه إلى زيارة الدوحة.

ووصل بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى بيروت في وقت سابق الأربعاء، قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة، في إطار زيارة تستمر ليوم واحد، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

يذكر أن إسرائيل شنت على لبنان في يوليو/ تموز 2006، حربا استمرت 33 يوما، انتهت بإصدار مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي تضمن زيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لحفظ السلام ومراقبة الوضع على حدود البلدين، ووضع ضوابط وآليات لمنع “الأعمال العسكرية” في جنوب لبنان.

ونظمت قطر عام 2008 لقاء للقوى السياسية اللبنانية في الدوحة لحل الأزمة السياسية التي عاشها لبنان في تلك الفترة، وتمخض عنها “اتفاق الدوحة” وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد بعد فراغ استمر عدة أشهر.