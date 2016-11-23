المولود رقم 92 مليون يُطل برأسه على مصر مساء الخميس

القاهرة – الأناضول

تنتظر مصر في الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش) من يوم غد الخميس، المولود رقم 92 مليون، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي).

وقال الجهاز في بيان رسمي إن “عدد سكان مصر بالداخل سيصل إلى 92 مليون نسمة في الساعة الثامنة من مساء غد الخميس″.

وفيما لم يورد الجهاز الحكومي تفاصيل إضافية عن توقعه، فإن مراقب إحصائي أشار إلى أن مرجع التوقع هو مصفوفة معدل الولادات اليومي.

وأضاف الجهاز المعني بإحصاء تعداد سكان مصر، أن “عدد السكان زاد مليون نسمة في أقل من ستة أشهر.. العدد كان قد وصل إلى 91 مليون نسمة في 5 يونيو (حزيران) الماضي”.

وحذر من أن “النمو السكاني المتزايد يحد من قدرة الدولة على إحداث تغيير ملموس في مستويات المعيشة، لعدم توازن هذا النمو مع معدلات النمو الاقتصادي الحالية”.

وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة عام 2006 إلى 76.1 مليوناً في بداية 2009 ثم 90.1 مليوناً بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 17.3 مليون نسمة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.