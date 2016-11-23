القمة العربية الافريقية تدعم إقامة دولة فلسطينية وتتضامن مع حكومة الوفاق في ليبيا‎

ملابو- الأناضول- أعلنت القمة العربية- الإفريقية الرابعة بغينيا الاستوائية تضامنها الكامل مع المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق المنبثقة عنه، مؤكدة في الوقت نفسه على دعمها لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

جاء ذلك في إعلان “ملابو” الختامي الصادر، الأربعاء، بعد انتهاء القمة العربية- الإفريقية التي اقتصرت أعمالها على الجلسة الافتتاحية التي تم فيها المصادقة عليه.

وشهدت القمة خلافات حادة غير مسبوقة بين الجامعة العربية التي طالبت باستبعاد وفد جبهة “البوليساريو” من المشاركة وهو ما رفضته مفوضية الاتحاد الإفريقي، مما أدى إلى انسحاب ثمانية دول عربية تضامنا مع المغرب.

وتركز إعلان “ملابو” الذي جاء في 19 فقرة وحصلت الأناضول على نسخة منه، على دعم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للشعب الفلسطيني وقضيته حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وندد الإعلان بـ”استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأعرب القادة الأفارقة والعرب في القمة –بحسب الإعلان- عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني.

وطالبوا مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا “بتنفيذ التزاماته في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015″، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب برعاية أممية والذي انبثقت عنه حكومة وحدة (الوفاق) باشرت مهامها من طرابلس في مارس/ آذار الماضي.

إلا أن حكومة الوفاق لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس النواب المنعقد بطبرق.

وطالب إعلان “ملابو” أيضا بضرورة إلغاء الديون على الدول العربية والإفريقية، معتبرا إياها أحد أسباب الأزمات والنزاعات التي تعاني منها تلك الدول.

وندد الإعلان بالعقوبات الأحادية المفروضة على بعض الدول العربية والإفريقية، مطالبا برفعها فورا.

كما أدان كافة أشكال الإرهاب ومظاهر تمويله والجريمة المنظمة، وكافة التمييز العنصري والاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعرب عن تضامن القادة الكامل مع الدول الإفريقية والعربية التي يستهدفها الإرهاب.

إعلان “ملابو” ندد أيضا بانتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وطالب بأن يكون العالم خاليا منها.

وأكد على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي لكي يعكس الواقع الحالي وجعله أكثر تمثيلا وتوازنا قاريا، والعمل على تنسيق الجهود بين المجموعة العربية والإفريقية بشأن عمل المجلس خاصة بين الأعضاء غير الدائمين.

ودعا إعلان “ملابو” إلى دعم البلدان العربية والإفريقية في المساهمة بقوات ضمن بعثات الأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم.

وأعرب الإعلان عن التضامن الكامل مع العراق في الجهود التي تبذلها حكومته للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” والجماعات الأخرى.

وشجب خطف المواطنين القطرين في العراق باعتباره عمل إرهابي، وعبر عن تفاؤله في أن تنجح الاتصالات القطرية والعراقية للإفراج عنهم.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 26 قطريا من مخيم للصيد في منطقة صحراوية جنوبي العراق قرب الحدود السعودية، ولم تعلن أي جهة عن تبنيها لعملية الاختطاف.

ورحب إعلان “ملابو” بإجراء الانتخابات البرلمانية وعملية التحضير للانتخابات الرئاسية في الصومال باعتبارها خطوة هامة لعودة الاستقرار والسلام في البلاد .

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والأمن الغذائي والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات، وتغير المناخ ، والتبادل الثقافي والتعليم ، وضرورة التعاون في كافة المجالات من اجل إقامة شراكة افريقية عربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية من أعمال القمة مشاركة 17 رئيس دولة إفريقية وعربية، فيما أعلنت 8 دول انسحابها وهي المغرب، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، اليمن، والصومال.