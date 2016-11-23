البحرين تصدر حكماً بالسجن المؤبد على ستة متهمين بحيازة متفجرات

دبي- أ ف ب- اصدرت محكمة بحرينية الاربعاء حكماً بالسجن مدى الحياة بحق ستة مشتبه بهم متهمين بحيازة متفجرات ومحاولة قتل ضباط شرطة في قرية شيعية، وفق ما اعلنت النيابة العامة في بيان.

وأضاف الادعاء في بيان “ان المتهمين الستة، بينهم اثنان حكم عليهما غيابيا، قد ثبت عليهم الاتهام بحيازة متفجرات حاولوا تفجيرها لقتل رجال الشرطة في قرية المعامير قرب المنامة في ايار/مايو 2015 قبل ان يتم ابطال مفعول العبوة”.

وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الامن، وصدرت بحقهم احكام بالسجن.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية، الى اعمال عنف في بعض الاحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.