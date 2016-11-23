 الاتحاد الأوروبي “يتصرف” بشأن تقرير عن نقل روسيا لوقود طائرات لسوريا





بروكسل- رويترز- ذكر مصدر اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي “على دراية ويتصرف” فيما يتعلق بتقرير أفاد بأن ناقلات روسية قامت بتهريب وقود طائرات إلى سوريا عبر مياه الاتحاد رغم حظر ذلك.

وحظر الاتحاد الأوروبي قبل عامين أي إمدادات لوقود الطائرات إلى سوريا من أراضي الاتحاد الأوروبي، لكن مصدراً بالمخابرات في إحدى حكومات الاتحاد قال لـ “رويترز″ إن سفينتين على الأقل ترفعان علم روسيا نقلتا شحنات عبر قبرص.

وقال مصدر آخر في مجال الشحن على علم بتحركات السفينتين إنهما زارتا موانئ قبرصية ويونانية قبل أن تنقلا الوقود إلى سوريا.