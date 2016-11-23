استطلاع: فيون سيكون مرشح المحافظين في انتخابات الرئاسة الفرنسية





باريس – رويترز- توقع استطلاع للرأي أن رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون سيفوز بفارق كبير بترشيح حزب الجمهوريين المحافظ للانتخابات الرئاسية القادمة في جولة الإعادة للانتخابات التمهيدية للحزب يوم الأحد.

وعلى غير المتوقع جاء فيون في المركز الأول في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيفوب أن فيون سيفوز في الجولة الثانية بنسبة 65 بالمئة من الاصوات مقابل 35 بالمئة لمنافسه آلان جوبيه، وهو أيضا رئيس وزراء سابق، ظل متقدما في استطلاعات الرأي على مدار شهور.

ويحق لأي ناخب المشاركة في الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين دون اشتراط أن يكون عضوا بالحزب.

وأظهر الاستطلاع أن نحو 75 بالمئة من المتعاطفين مع الجمهوريين سيمنحون أصواتهم لفيون، وأن 84 بالمئة من اولئك المتعاطفين مع حزب الجبهة الوطنية اليميني الذين يعتزمون المشاركة في التصويت سيمنحون أصواتهم لفيون أيضا.

ومن المتوقع أن يحصل جوبيه على 83 بالمئة من أصوات الناخبين اليساريين الذين قالوا إنهم سيشاركون في الانتخابات و66 بالمئة من أصوات المتعاطفين مع الأحزاب المنتمية لتيار الوسط.

وشارك في الاستطلاع نحو 6901 شخص في الفترة بين 21 و23 نوفمبر تشرين الثاني.

وحسبت النتائج بناء على آراء 619 شخصا فقط قالوا إنهم متأكدون أنهم سيذهبون ويدلون بأصواتهم يوم الاحد.