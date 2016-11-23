محكمة تركية تقبل تهمة الإرهاب ضد الكاتبة أسلي أردوغان





اسطنبول- د ب أ- قبلت محكمة تركية في اسطنبول اليوم الأربعاء التهمة التي وجهها الادعاء العام ضد الكاتبة أسلي أردوغان بالعضوية في منظمة إرهابية.

وأمرت المحكمة بالإفراج عن اردوغان في تهمة مختلفة اليوم الاربعاء، لكنها لا تزال قيد الاعتقال بسبب تهمة الإرهاب، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء”دوغان”.

وذكرت صحيفة “جمهوريت” التركية اليومية اليوم الأربعاء أن أردوغان، التي اعتقلت في وقت سابق من العام الجاري لعملها مع صحيفة كردية، ستبدأ جلسة محاكمتها يوم 29 كانون أول/ديسمبر.

وكانت وكالة أنباء “الأناضول”، التي تديرها الدولة، قد أفادت قبل أسبوعين بأن أحد ممثلي الادعاء طالب بفرض عقوبة السجن مدى الحياة بحق الكاتبة.

وعملت أردوغان، التي اشتكت من مخاوف صحية وهي وراء القضبان، مع صحيفة “أوزغور غونديم”، اليومية الكردية التي أغلقتها الحكومة في آب/ أغسطس لصلاتها المزعومة بـ “حزب العمال الكردستاني” المسلح .

ولدت الكاتبة أردوغان في عام 1967، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان وروائية.

وأغلقت تركيا أكثر من 150 من وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة بعد محاولة انقلاب فاشلة في تموز/يوليو. وكان بعضها مرتبط بحركة الداعية عبد الله جولن، الذي وجّه إليه اللوم في محاولة انقلاب. وهناك أكثر من 100 صحفي يقبعون في السجن في تركيا.