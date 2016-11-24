﻿السيسي يعلن دعم «الجيش السوري» وفرنسا تتهم الأسد بشنّ «حرب شاملة»

واشنطن ـ من تمام البرازي ـ وكالات: تواصل، أمس الأربعاء، القصف على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وسط محاولات عدد من العائلات الفرار من الموت، وفيما أعلنت فرنسا عن اجتماع للدول المناوئة للأسد، من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا سيعقد بداية الشهر المقبل في باريس»، برز موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الداعم للجيش السوري.

ورداً على سؤال ضمن مقابلة مع تلفزيون «ار تي بي» البرتغالي بثت الثلاثاء، حول ما إذا كان يمكن لمصر أن توافق على المشاركة في قوة أممية لحفظ السلام في سوريا، قال السيسي «من المفضل أن تقوم الجيوش الوطنية للدول بالحفاظ على الامن والاستقرار في هذه الأحوال حتى لا تكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة».

وأضاف «الأولى بنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، نفس الكلام في سوريا ونفس الكلام في العراق».

وسئل إن كان يقصد الجيش السوري فأجاب «نعم».

وفي موازاة ذلك، اتهمت فرنسا، الحكومة السورية وحلفاءها، باستغلال حالة الغموض السياسي في الولايات المتحدة لشن «حرب شاملة» على المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في البلاد. وقالت إن الدول التي تتخذ موقفا مناوئاً للرئيس السوري بشار الأسد ستجتمع في باريس قريباً.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو للصحافيين، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة «اليوم هناك مليون شخص محاصر. ليس فقط في حلب وإنما في حمص والغوطة وإدلب وذلك هو حقيقة الوضع في سوريا».

ولم يوضح ما الذي يمكن للاجتماع المزمع أن يحققه لعلاج الصراع الدائر منذ أكثر من خمس سنوات والذي قتل مئات الألوف من الأشخاص، وشرد نصف الشعب السوري، لكنه قال إن «حماية المدنيين السوريين هي أولوية ملحة الآن».

وأضاف: «تأخذ فرنسا بزمام المبادرة لمواجهة استراتيجية الحرب الشاملة التي يتبعها النظام وحلفاؤه الذين يستفيدون من حالة عدم اليقين الحالية في الولايات المتحدة».

وقال إن «اجتماعا للدول المناوئة للأسد ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا سيعقد في الأيام المقبلة في باريس»، فيما كشف دبلوماسي أن «الاجتماع الوزاري سيعقد في أوائل ديسمبر/ كانون الأول».

من جهته، عقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اجتماعا مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى روسيا بمشاركة رئيس ممثلية الاتحاد في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف أطلع المشاركين في الاجتماع على التطورات الأخيرة في سوريا، «مركزا على ضرورة تنفيذ المهمات الخاصة بالتسوية السياسية الفورية وتقديم المساعدة الإنسانية الفاعلة لسكان البلاد وكذلك مكافحة الإرهاب الدولي

ميدانياً، تواصل القصف المكثف على أحياء شرق حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، حيث قُتل 15 شخصاً وأصيب 50 آخرون بجروح جراء غارات جوية شنتها مقاتلات روسية على مناطق سيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب شمالي سوريا، بحسب المسؤول في الدفاع المدني، حسين المصري المسؤول.

وأكد أن»الغارات الروسية خلّفت 6 قتلى في حي مساكن الفردوس، واثنين في حيي القاطرجي ومساكن هنانو، واثنين في حي الشيخ خضر، و5 في قرية كَفر ناها في حلب، فضلاً عن إصابة 50 آخرين».

وأضاف أن : «الطيران الحربي الروسي قصف مناطق سكنية في قرية كفر ناها، ما أسفر عن نشوء حفر كبيرة في المنطقة».

إلى ذلك، باءت محاولة مئات العائلات الفرار من الأحياء الشرقية المحاصرة لمدينة حلب التي تشهد تقدما للقوات النظامية بالفشل بسبب تعرضهم لإطلاق نار، حسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان».