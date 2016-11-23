﻿السيسي والإخوان… في «مربع المصالحة المستحيلة»

القاهرة ـ الأناضول: عندما سئل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقت ترشحه لمنصبه الحالي عام 2014، في مقابلة تلفزيونية شهيرة، هل سيكون للإخوان وجود في عهده؟ كانت إجابته برفضٍ شديدٍ، فيما تجدد جماعة الإخوان كل حين تمسكها بلاءات أربع، ما يجعل المصالحة بين الطرفين مجرد حديث إنشائي يتبدد سريعا في ضوء هذه المواقف.

«الطلاق البائن» الذي حدث لعلاقة الإخوان بنظام السيسي وضع احتمال المصالحة خلال الفترة الحالية في «خانة المستحيل»، مع تمسك الطرفين بمواقفهما، وفق خبيرين، غير أن 4 فرص محتملة قد تحلل عودة العلاقة بين الجماعة والنظام في المستقبل، حسب خبير ثالث.

والفرص الأربع المستقبلية منها مبادرتان من النظام، وهما إجراء استفتاء شعبي للقبول بعودة الجماعة من عدمه، وتمرير قانون العدالة الانتقالية، الذي ينص على المصالحة الوطنية، إضافة إلى فرصتين بيد الجماعة، وهما تقديم مبادرة صلح، أو القبول بالعودة للعمل كما كانوا في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك (1981- 2011)، أي تحت لافتة مستقلين.

وترى جماعة الإخوان أن الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب والمنتمي للجماعة، في 3 يوليو/ تموز 2013 هو «انقلاب عسكري مكتمل الأركان»، بينما ينظر إليها السيسي وأنصاره باعتبارها «استجابة من الجيش لثورة شعبية ضد حكم الجماعة المرفوض على نطاق واسع». كما ترى الجماعة ضرورة القصاص من المسوؤلين عن القتلى الذين سقطوا إثر فض اعتصام «رابعة» لأنصار مرسي بالقوة في أغسطس/ آب 2013

وفيما تقول الجماعة إنها تعبر عن مواقفها الرافضة للنظام سلميا، تتهمها أجهزة الدولة ومؤيدوها بارتكاب أعمال عنف وإرهاب، عمقت من الانقسام الواضح.

وفق معلومات لمراسل الأناضول تستند لمصادر مسؤولة في الجماعة، فقد جرت قبل فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية شرقي العاصمة القاهرة بقليل، محاولتان مباشرتان وبارزتان للتقريب بين النظام والإخوان، ومثل الإخوان خلالها شخصيات قيادية، بينها جمال حشمت، في مقابل عسكريين، أبرزهم اللواء محمد العصار، الذي يشغل حاليا منصب وزير الانتاج الحربي. وتمسك الطرف الإخواني بعودة مرسي في مقابل رفض الطرف الآخر.

ومنذ الفض الأمني للاعتصام، ما أوقع مئات القتلى، لم تجر مباحثات ثنائية بشكل مباشر؛ ليتصاعد الصراع بين النظام والجماعة، وتعجز عن تبريده مبادرات محلية ودبلوماسية عربية وغربية. وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ألمح السيسي، في مؤتمر الشباب في منتجع شرم الشيخ (شمال شرق)، إلى إمكانية قبول من لم تتلوث يده بالدماء في المشهد المصري، دون أن يذكر اسم الجماعة.

وعندما سئل عن المصالحة مع الإخوان، أجاب السيسي في المؤتمر بأن «المصالحة ليست قراري، هذا قرار دولة، وأنا أكثر واحد أتحت لهم فرصة في 3- 7 ( 3 يوليو/ تموز2013 يوم الإطاحة بمرسي)، والبيان الذى تم إصداره كان متزنا للغاية»، مضيفا: «لم أطلب من أحد أن غير أفكاره لأجلي، أنا أقبل كل الأفكار، لكن مارسوا أفكاركم (أي الإخوان) بدون ما تهدموا بلدكم»، وفق تقارير محلية.

والأحد الماضي، سرعان ما واجه طرح إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان بإمكانية القبول بتصور لمصالحة مشروطة من حكماء لحل الأزمة السياسية في مصر، بلاءات أربع للجماعة جددت ما كانت تتمسك به على مدار 3 سنوات، وهي : «لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لمرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)»، وفق بيان رسمي لها.

وقال محمد سودان، القيادي البارز في الإخوان، إن «الجماعة تثق أن موقفها ليس مجرد أحلام، والوقت في صالحها وسيرحل السيسي، وستتم مصالحة وطنية شاملة، وعلى الجميع أن يقرأ التاريخ، فالجماعة عانت أكثر من ذلك، وعادت بعد ذلك للمشهد رغم السجن والاعتقالات».

وأوضح سودان، أن «موقف الإخوان أخلاقي ومبادئي وليس شخصيًا، ويبحث عن حقوق كل الشعب وليس الإخوان فقط».